Fisico perfetto anche dopo i 50 anni: il segreto di Maria De Filippi per essere sempre al top

È una delle conduttrici più amate e ammirate della televisione. Maria De Filippi, oltre ad essere una professionista eccezionale sfoggia sempre un fisico pazzesco. Ma qual è il suo segreto? Cosa mangia e quale sport pratica per essere sempre al top? Scopriamo i suoi segreti.

Temuta e tanto odiata da molti, la prova costume può diventare un momento di vero panico. Soprattutto se abbiamo qualche difetto e dei chili di troppo.

In estate, la tentazione di seguire le diete consigliate dal web è davvero forte. Ma attenzione, lascia stare la promessa di perdere 7 chili in 7 giorni, perché il peso in eccesso non sparisce dalla sera alla mattina.

Questi miracoli purtroppo non esistono.

Alimentazione corretta e qualche trucchetto per sembrare più magre

Per dimagrire e tonificare il corpo, devi necessariamente mangiare nel modo corretto, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e fare dell’attività fisica costante. Non lasciarti tentare dal “fai da te”. Evita di saltare i pasti e lascia che sia un dietologo a decidere il tuo piano alimentare.

Inoltre, esistono degli escamotage per nascondere la pancia, le gambe grosse e i fianchi larghi. È necessario scegliere l’abbigliamento giusto, che copre i difetti ed esalta le parti migliori.

Fisico perfetto anche dopo i 50 anni: scopriamo i segreti di Maria De Filippi

Ma come fanno le star della televisione ad essere sempre così toniche e magre?

Ad esempio, la conduttrice Maria De Filippi, all’età di 61 anni, sfoggia un corpo invidiabile e una perfetta forma fisica. La De Filippi è un personaggio televisivo molto amato dai telespettatori e i suoi programmi sono sempre dei grandi successi. Pensiamo allo storico “Uomini e Donne”, in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio. Ma anche “C’è posta per te” che, tra risate e lacrime, ci tiene compagnia il sabato sera.

Ma torniamo a parlare della forma fisica straordinaria della regina indiscussa della TV. Il fisico eccezionale è sicuramente merito dei suoi geni, ma anche di una serie di buone abitudini.

Maria De Filippi è una donna molto sportiva e attenta soprattutto all’alimentazione. Infatti, predilige la carne bianca e il pesce. Delle verdure la conduttrice non può proprio fare a meno. Mangia la pasta, ma non tutti i giorni. Insomma, più che una dieta vera e propria, la De Filippi ama seguire un regime alimentare sano ed equilibrato.

Un programma di allenamento molto in voga

E lo sport? Sappiamo che Maria è una donna molto dinamica. Ama l’equitazione e il tennis, in particolare.

Ma quello che le dona serenità è il crossfit. Una disciplina che svolge più volte a settimana e che placa anche l’ansia.

Parliamo di un programma di fitness ottimo sia per uomini che per le donne. Perfetto per migliorare il fisico e sviluppare le capacità sportive. È un mix di diverse discipline adatto ad aumentare anche la forza e la resistenza. Praticando il crossfit in maniera costante, puoi ottenere un fisico perfetto anche dopo i 50 anni.

Ma fai attenzione, non è adatto a tutti. Chiedi sempre consiglio al tuo medico di fiducia, prima di iniziare questo programma.