Non si capisce come mai questa pianta non sia così nota al grande pubblico nonostante le sue caratteristiche che la rendano perfetta per ambienti interni ma anche per il giardino.

Nonostante sia originaria delle zone tropicali e sub tropicali, si è diffusa in tutte aree temperate del Pianeta. In Italia si adatta bene al clima e tollera temperature fino ai 7/10° in inverno.

Passeggiando fra i corridoi dei vivai più forniti si viene subito colpiti dal suo aspetto e dai suoi colori particolarissimi. Sembra di vedere un gruppo di gamberetti che saltano fra il fogliame verde chiaro. Un vero e proprio spettacolo: è la beloperone guttata o pianta gamberetto.

Fiorisce tutto l’anno questa pianta sempreverde dalla forma strana, ideale per spazi interni ed esterni

Abbiamo già accennato alla particolarità dei suoi fiori che ricorda per forma e colore quella dei gamberetti. Crea davvero notevole stupore in chi la osserva. In verità il fiore rosso altro non è che l’insieme di foglie che si sono trasformate per proteggere e valorizzare ancora di più l’infiorescenza che spunta proprio al suo apice.

La Natura ha escogitato questo trucchetto per rendere più visibile il fiore agli insetti impollinatori ed è una strategia molto diffusa fra le piante.

Mentre il vero fiorellino è piccolo, bianco con piccolissime macchie rosso scuro e al suo interno custodisce un dolcissimo nettare molto apprezzato da colibrì e farfalle.

Come curarla in giardino

L’ideale è coltivarla in aiuole, così da valorizzarla al meglio nel suo insieme. L’esposizione può essere in piena luce anche se qualche ora di ombra non le fa male e la protegge dal sole più intenso dell’estate che tende a sbiadirne i colori.

Gradisce abbondanti annaffiature e anche brevi bagnature a pioggia che simulano perfettamente i temporali tropicali che lavano e idratano le foglie.

La si può cimare per donarle una forma più omogenea, tondeggiante e rinfoltire il fogliame. La fioritura è continua durante tutto l’anno ma è buona cosa togliere quelli secchi e ripulire la pianta per proteggerla dai marciumi.

Come curarla in casa

In casa la si coltiva in vaso e va posizionata in una stanza molto luminosa, anche al sole diretto. Basta proteggerla da fonti di calore e da correnti d’aria.

È meglio scegliere per lei un ottimo terriccio drenante e leggero date le frequenti bagnature estive che possono essere diradate in inverno.

Inoltre appena le temperature notturne lo permettono sarà possibile collocarla fuori. Stupisce tutti e fiorisce tutto l’anno questa pianta sempreverde dalla forma strana, ideale per spazi interni ed esterni che sembra un gamberetto e ha un nettare dolcissimo.

