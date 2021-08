Capita spesso che i bambini nel vedere il suo fiore sorridano e abbiamo il desiderio di toccarlo. Infatti la sensazione è quella di toccare il velluto.

Era una pianta molto apprezzata perfino dagli antichi greci. Esistono tante varietà e le più conosciute hanno un fiore a forma di fiammella. La qualità di cui parleremo qui è meno nota ma dal fascino maggiore. Si tratta della Celosia crestata.

È una pianta erbacea annuale. Questo vuole dire che il suo ciclo vitale dura un anno. La fioritura è molto lunga e va da giugno fino all’inizio delle prime gelate.

Si presta benissimo a essere coltivata in aiuole o nelle bordure. Il suo fiore spesso viene reciso e usato per mazzi decorativi. Per averla in giardino basterà piantare i semi, quindi è anche molto economica.

Questa pianta va coltivata in pieno sole e non necessita di grandi annaffiature. In più è molto resistente e facile da coltivare. Quindi adatta anche ai meno esperti di giardinaggio.

Da noi è conosciuta anche come cresta di gallo. Il suo grande fiore, infatti, ha un particolarissimo andamento ondulato e arricciato, ricordando in tutto e per tutto proprio le creste di gallo.

I colori sono tanti e brillanti, possono essere rossi, arancioni, gialli e viola. Le foglie invece sono verde scuro.

Piantate in aiuola regalano un bellissimo effetto scenografico perché i colori accesi di questi straordinari fiori spiccano sul verde del fogliame e rapiscono lo sguardo.

Un giardino decorato con questa pianta non potrà non suscitare l’invidia dei vicini.

Il consiglio

È facile ed economico avere un giardino da invidiare con questo fiore dai mille colori che sembra la cresta di un gallo ed è morbido come il velluto.

Per infoltire il cespuglio e stimolare la crescita continua di fiori consigliamo di potare questi ultimi appena iniziano a ingiallirsi. Se al contrario li lasciamo sfiorire sulla pianta, questa spenderà energie nella produzione dei semi a discapito di foglie e fiori. Potandoli subito invece si avrà un cespuglio pieno e sempre colorato.

Per potare bisogna utilizzare forbici o cesoie sterilizzate per non trasmettere infezioni e non far ammalare la pianta.

