Fino a 500 euro per le spese di asilo per queste famiglie: ecco come fare la domanda

Questo bando di concorso pubblicato dall’INPS consentirà a tante famiglie di ottenere un congruo rimborso per le spese sostenute per l’asilo nido. Ecco tutti i dettagli per chi potrà presentare la domanda.

Portare avanti una famiglia soprattutto in un periodo di crisi economica come questo non è affatto semplice, soprattutto per le famiglie monoreddito. Oltre all’affitto o mutuo, alle bollette di luce e gas, assicurazione auto, sono tante le spese ordinarie che si devono affrontare ogni giorno. Quando ci sono figli minori o comunque a carico le spese si triplicano. Per questo il nostro legislatore consente ai contribuenti di detrarre dalle tasse numerose spese che si sostengono per i familiari a carico. Ma oltre a tale possibilità, sono previste anche diverse agevolazioni e Bonus soprattutto per le famiglie con figli, come l’assegno unico. Inoltre l’INPS annualmente prevede diversi bandi di concorso per l’erogazione di contributi per borse di studio o per campi estivi a favore di determinati lavoratori. Proprio recentemente l’INPS ha pubblicato un bando di concorso per ottenere contributi per l’iscrizione e frequenza all’asilo nido.

Arrivano contributi fino a 500 euro per queste famiglie con figli che ne fanno domanda

In particolare il bando è previsto a favore dei figli o orfani dei:

dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane Spa;

dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Postelegrafonici sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% ex art. 3 L. 208/1952.

L’INPS pertanto eroga a favore di queste famiglie ben 200 contributi per il rimborso delle spese d’iscrizione e frequenza di un asilo nido nell’anno 2022/2023. In particolare da settembre 2022 a luglio 2023. Ogni contributo può arrivare ad un importo massimo di 500 euro. Grazie a tali contributi le famiglie riceveranno fino a 500 euro per il rimborso di quanto pagato per la frequentazione all’asilo nido dei propri figli. Da tale rimborso, sono però escluse le spese sostenute per servizi educativi integrativi all’asilo nido, come centri estivi, ludoteche, pre-scuola ecc.

Termini di presentazione della domanda

Gli interessati a partecipare al concorso dovranno essere in possesso di SPID, CIE o CNS in quanto la domanda va presentata esclusivamente in via telematica. Inoltre prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà aver presentato la DSU per la determinazione dell’ISEE. La domanda dovrà pertanto presentarsi accedendo al sito web dell’INPS. Nel motore di ricerca dovrà inserirsi la seguente dicitura “Contributo per il rimborso delle spese per asili nido Gestione Fondo IPOST”. Qualora nello stesso nucleo familiare siano presenti più beneficiari, il richiedente dovrà presentare una domanda per ogni beneficiario. All’atto di presentazione della domanda il richiedente, oltre ad indicare il codice IBAN, dovrà allegare tutta la documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’asilo nido. Gli interessati potranno presentare la domanda a partire dal 1°agosto 2023 fino alle ore 12,00 del 31 ottobre 2023.