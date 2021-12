Fervono i lavori per l’approvazione della Legge di Bilancio e sono tante le misure previste per sostenere le famiglie e far ripartire l’economia. In particolare il governo ha presentato il maxi emendamento che presenta tantissime agevolazioni per le famiglie e tagli di IRPEF e IRAP.

Anche le pensioni saranno più ricche nel 2022. A tal proposito, ecco quali pensionati troveranno l’aumento nel cedolino INPS e nessuna tassa fino a 8.500 euro.

Tanti i Bonus del 2021 riconfermati, seppur con delle modifiche e tante sono anche le novità che attendono milioni di italiani. Inoltre, in vista degli aumenti di luce e gas sono numerosi gli interventi già messi in campo dal nostro Governo. Ad esempio, a tal proposito, arriva lo sconto dall’Agenzia delle Entrate sulle bollette salate di gas e riscaldamento. Ma per evitare la mazzata delle bollette salate del riscaldamento ed elettrodomestici ecco come ridurle in piccole rate.

Tra le novità, anche fondi per lo spettacolo, il turismo e auto. Mentre altri Bonus vengono rifinanziati. Proprio come il Bonus TV e decoder che viene rifinanziato per 68 milioni di euro. Mentre per gli over 70, con una pensione al di sotto dei 20 mila euro annui, potranno ricevere decoder e tv direttamente a casa.

Il nostro Governo per far fronte l’aumento del costo del gas e della luce ha previsto delle misure per sostenere le famiglie e le imprese. In particolare, ha provveduto ad inserire le predette misure nel maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2022.

In particolare si prevede per le famiglie la possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas dal mese di gennaio fino al mese di aprile 2022. Pertanto le famiglie avranno la possibilità di rateizzare in 10 rate quanto dovuto per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022. Di tale rateizzazione dovrebbero fruirne anche le piccole imprese. Inoltre, oltre alla possibilità di rateizzare gli importi dovuti per i primi 4 mesi del prossimo anno, non sono previsti interessi. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, fornirà le istruzioni operative che i consumatori dovranno seguire per fruire della rateizzazione.

Ad ogni modo, per avere conferma di tutti i Bonus e le agevolazioni, si dovrà attendere l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio.

