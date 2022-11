Fino a 10.000 euro per alcuni studenti grazie a Master e corsi universitari di perfezionamento

L’aumento del costo della vita e la conseguente crisi economica stanno mettendo a dura prova tantissime famiglie italiane, soprattutto monoreddito e con figli a carico. Sostenere tutte le spese ordinarie, insieme a bollette sempre più alte e alla rata del mutuo rende davvero difficoltoso arrivare alla fine del mese. Se poi i figli sono grandi anche le spese sembrano diventare più grandi soprattutto se frequentano l’università e sono fuori sede. Nonostante il nostro sistema tributario preveda la possibilità di scaricare oltre alle spese scolastiche anche i master anche se con dei limiti. Questi riguardano le università non statali per le quali dovranno rispettarsi le soglie stabilite annualmente dall’apposito Decreto del MIUR che cambia a seconda del territorio.

Ad ogni modo per tante famiglie con figli studenti arrivano buone notizie dall’INPS che ha indetto un bando per Master e corsi di perfezionamento. Si tratta dell’assegnazione di contributi a favore dei figli e orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Nonché dei figli di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e degli iscritti alla gestione Magistrale.

Arrivano dall’INPS contributi fino a 10.000 euro per Master di I e II livello e corsi di perfezionamento universitari

Il bando INPS riconosce nell’anno accademico 2022/2023 il pagamento di contributi per coprire parzialmente o totalmente il costo per Master di I e II livello. Nonché per corsi di perfezionamento universitari tenuti da Atenei o da soggetti legittimati al rilascio del titolo con sede in Italia. L’INPS riconosce 800 contributi fino ad un valore massimo di 10.000 euro ciascuno. I requisiti per partecipare al bando sono il possesso del:

diploma di laurea triennale per master di I livello;

diploma di laurea specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per master di II livello;

diploma di laurea triennale/magistrale per i CUP;

essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;

avere meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda;

non aver ricevuto dall’Istituto borse di studio, per Master di I o II livello o Corsi universitari di perfezionamento, finanziate dall’INPS o da altro Ente;

non aver fruito e non fruire di borse di studio per master e CUP erogate da altre Istituzioni e Enti pubblici o privati.

Come e quando presentare la domanda

Gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, pena l’improcedibilità della stessa. In particolare la domanda consiste in una semplice manifestazione di volontà per l’ottenimento del contributo e pertanto è estremamente semplificata. L’INPS poi verificherà nelle Banche dati i requisiti relativi all’iscrizione del titolare alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali. Mentre i requisiti di merito saranno verificati presso il MUR. Per conoscere meglio tutte le modalità e i requisiti per ottenere il contributo dall’INPS, si potrà consultare direttamente il bando pubblicato dall’INPS. La domanda può trasmettersi dal 16 novembre 2022 fino alle ore 12,00 del 16 dicembre 2022. In tal modo le famiglie con figli studenti potranno ottenere fino a 10.000 euro per Master e corsi di specializzazione.