I rumori e l’umidità sono dei problemi molto comuni. Infatti, moltissime famiglie italiane hanno sperimentato questo genere di problemi. Che viviamo in appartamento o in una casa privata, i rumori della strada e l’umidità sono spesso una costante.

In particolare, gli esperti ci ricordano spesso che il problema può venire dai muri o dai vetri. E, dato che cambiare o trattare tutti i muri di casa è dispendioso, in molti cambiano i vetri. Attenzione però, spesso si risolve un problema ma se ne crea un altro. Ecco le finestre speciali che fanno sparire i rumori ma aumentano terribilmente umidità e condensa.

Doppi vetri

Stiamo proprio parlando dei doppi vetri. In sintesi, questa tipologia di vetri è composta da tre strati. C’è un vetro esterno, uno interno e all’interno una sorta di intercapedine che si chiama camera. Di solito viene inserito un gas, il kripton o l’argon. Oltre che ai rumori, la presenza di questi gas al suo interno favorisce anche una minore dispersione di calore tra la casa e l’esterno.

Rumori

Se volevamo risolvere per sempre la questione dei rumori in casa, i doppi vetri sono davvero il nostro alleato migliore. Possiamo anche creare delle barriere naturali sul terrazzo, con la presenza di piante o siepi. Certo, è una soluzione naturale che però richiede dello spazio che non tutti abbiamo.

Condensa e umidità

Il lato opposto della medaglia, però, riguarda la formazione della condensa e dell’umidità. Infatti, di solito si forma nel posto in cui c’è un passaggio anche minimo tra le parti dei doppi vetri.

L’umidità e la condensa si forma, anche, perché con i doppi vetri la casa diventerebbe chiusa ermeticamente. Si consiglia, quindi, di areare spesso la casa, così da far uscire l’umidità presente.

Una soluzione naturale potrebbe essere proprio la scelta di inserire questa pianta molto profumata che può risolvere parzialmente la questione. Ecco le finestre speciali che fanno sparire i rumori ma aumentano terribilmente umidità e condensa.