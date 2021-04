Alcuni lavori sembrano sempre più irraggiungibili di altri. Soprattutto quelli che prevedono una salita che sembra infinita. Prendiamo ad esempio il lavoro dell’imprenditore. Si tratta di un ruolo ambitissimo, che però non tutti riescono a raggiungere. Questo perché ci vuole tenacia, determinazione e sacrificio. Per trovare la giusta motivazione, possiamo affidarci al cinema che ci offre degli esempi di uomini che incarnano il sogno americano. Perciò, se vogliamo fare questo lavoro, dobbiamo assolutamente guardare questi strepitosi film.

The wolf of wall street

Siamo nel 1987. Un broker di nome Jordan Belfort inizia la sua carriera a Wall Street. Lo stile di vita sregolato ed esagerato è lo sfondo su cui Jordan impara a vivere in modo scorretto. Ma una bancarotta farà chiudere la sua azienda e lui si troverà senza lavoro. Nonostante ciò, Jordan non si dà per vinto, e torna in carreggiata in un semplice call center, fino a che non deciderà di mettersi in proprio con il suo vicino di casa. Il giro di truffe in cui sarà coinvolto gli costerà la galera e spiacevoli vicissitudini. Ma, a seguito di spiacevoli eventi, riuscirà a rimettersi in carreggiata. Il consiglio su questo film non è quello di seguire, ovviamente, l’esempio negativo, sregolato e scorretto, del protagonista. Piuttosto, soffermiamoci su quante volte quest’uomo sia caduto in disgrazia e sia riuscito a rialzarsi. E questo, solo grazie alla volontà di arrivare e far conoscere il proprio nome.

The social network

Mark Zuckerberg è il più giovane miliardario di tutti i tempi. E lo è diventato grazie all’invenzione di Facebook, il primo grande social network a livello mondiale. Emarginato, escluso e poco considerato, come viene descritto nel film, Mark decide di creare un software che diventa virale. In pochissimo tempo, questo ragazzo diventerà un imprenditore di fama mondiale, perdendo però, nel corso della salita, svariati amici. Dovrà affrontare più bassi che alti, nonostante il successo, ma non si darà mai per vinto. Questo film insegna come si debba sempre andare per la propria strada, non ascoltando ciò che dicono gli altri. Ma, al tempo stesso, ci fa capire che, nella scalata verso il successo, non dobbiamo commettere l’errore di Zuckerberg, e dobbiamo tenerci strette le persone care.

The founder

Ci troviamo negli USA degli anni ’50 e vediamo Ray Kroc assieme ai fratelli Mac e Dick McDonald. I tre avviano una vendita di hamburger in California con una nuova tecnica di cottura e vendita immediata. Ed ecco che in questo film, riusciamo a scorgere con estrema lucidità il genio che ha creato l’impero dei fast food, nonostante i raggiri. Anche in questo caso, dobbiamo guardare alla parte della pellicola che spiega come bisogna credere fino in fondo in ciò che si fa. E dovremmo assolutamente discostarci dalla volontà di truffare, concentrandoci sulla nostra bravura negli affari.

Perciò, se vogliamo fare questo lavoro dobbiamo assolutamente guardare questi strepitosi film!

Approfondimento

I film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita