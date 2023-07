In una seduta sviluppatasi al rialzo dopo qualche incertezza iniziale, tra le Blue Chip FinecoBank e Unicredit sono gli unici due titoli bancari a chiudere al ribasso. Per motivi diversi questa debolezza non era del tutto imprevedibile. Ricordiamo, infatti, che nell’ultimo mese FinecoBank è stato uno dei migliori titoli del Ftse Mib, mentre Unicredit, con un rialzo di oltre il 60%, è il migliore da inizio anno.

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 11 luglio a quota 13,215 €, in ribasso dello 0,41% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Dopo che nel corso della seduta del 7 luglio le quotazioni hanno rotto al rialzo la forte area di resistenza a 12,81 €, le quotazioni hanno continuato a correre al rialzo. Basti pensare che non si vedevano tre sedute consecutive al rialzo da inizio aprile, mentre un rialzo così importante in tre sedute (parliamo di oltre il 15%) non si vedeva da metà marzo. Tutti indicatori di una forza enorme del titolo rispetto all’indice di riferimento.

Adesso, però, la corsa potrebbe essere arrivata al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo del titolo FinecoBank ha raggiunto livelli dove la probabilità che si possa assistere a un’inversione è molto elevata. Bisogna, quindi, fare molta attenzione.

Le azioni Unicredit sono alle prese con importanti resistenze: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 11 luglio in ribasso dello 0,07% rispetto alla seduta precedente, a quota 21,28 €.

Dopo il forte rialzo da inizio anno, le quotazioni si stanno prendendo una pausa in prossimità della forte resistenza in area 21,328 €. Quanto potrebbe accadere al titolo, quindi, dipenderà fondamentalmente da come le quotazioni si comporteranno in prossimità di questo livello chiave. Come ulteriori livelli di controllo di quanto potrebbe stare per accadere, non sono da sottovalutare area 20,672 € e 21,984 €.

