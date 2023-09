Ribasso o rialzo? Se guardiamo all’umore di sottofondo molti oramai ritengono che in corso ci sia solo l’inizio di un crollo. Forse sono gli stessi che ripetono questa nenia da mesi e sono quelli che hanno perso il forte rialzo. A parere nostro perderanno anche il rialzo prossimo che verrà. Si continua a guardare il bicchiere mezzo vuoto e i tassi. Mai più falsità storica quella che fa ritenere che durante i rialzi dei tassi i mercati siano scesi. Fino a quando si bilanceranno crescita, inflazione e tassi non vediamo i prodromi per un ribasso di medio ermine. Guai però a un taglio dei tassi. Questo fa iniziare forti ribassi. Basta andare a guardare cosa è successo dal 1898 ad oggi. Alcuni dicono che si augurano un taglio. Speriamo che non ci sarà. Al momento comunque siamo tranquilli perchè nè i dati contingenti nè predittivi ci sembra che scontino questa ipotesi. Atterraggio morbido è al momento la probabilità più elevata. Si prepara frattanto un fine settimana di fuoco sui mercati: cosa accadrà?

Un pattern che si vede alla fine dei ribassi

Fra martedì e oggi si è formato uno swing sui prezzi molto interessante. Teniamo presente che oggi è scaduto un importante setup mensile. Questo pattern ha portato nell’84% dei casi a inversioni rialziste. Vediamo domani cosa accadrà.

Fine settimana di fuoco sui mercati: cosa accadrà?

Alle ore 21:38 della seduta del 7 settembre dopo movimenti altalenanti stiamo leggendo i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.749

Eurostoxx Future

4.231

Ftse Mib Future

28.190

S&P500

4.455,20.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusura di seduta dell’8 settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.809

Eurostoxx Future

4.257

Ftse Mib Future

28.325

S&P500

4.458.

I prezzi ieri hanno testato in modo millimetrico dei supporti formati da un incrocio fra le medie mobili a 200/400 e 600 e alcune trend lines di breve e medio termine. Oggi si èa ssistito a un rimbalzo. Guai se i minimi di oggi verranno perforati al ribasso e non si vericheranno ulteriori impulsi di rimbalzo. Vedremo cosa accadrà.

