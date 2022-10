Fine settimana che sorride a Capricorno e Scorpione ma non a 3 sfortunati segni

Nel fine settimana, l’Ariete sarà contattato da un ex che è da tempo che non compare nella nostra vita. Che fare? Dovremo decidere se rispondergli oppure fare finta di niente. Qualche screzio in vista con un’amica.

Il Toro non ha davanti giorni così positivi. La scappatella romantica che avevamo in mente si rivelerà un flop. Avremo anche una brutta notizia dal punto di vista economico e servirà gran pazienza per non dare di matto.

Nel weekend, i Gemelli saranno chiamati a prendere una decisione immediata senza avere il tempo di poter ponderare tutte le soluzioni. E per noi che siamo abituati a riflettere non è il massimo. Anche perché la fretta sarà davvero cattiva consigliera.

Il Leone si deve preparare a grandi cambiamenti, ma attenzione Vergine ai parenti

Per il Cancro arriveranno dei giorni un po’ più spensierati. Ne abbiamo bisogno visto che, al lavoro, le cose sono complicate. E poi, ci aspetta una sorpresa tanto bella quanto inaspettata.

Ci sono dei cambiamenti in arrivo per il Leone. Se saranno piccoli o grandi dipenderà esclusivamente da noi. E non solo in ambito lavorativo, dove stiamo valutando un’offerta, ma anche in amore. Che sia la volta buona per i single?

Gli astri hanno deciso di complicare la vita della Vergine. Avremmo desiderato dei giorni più sereni, come quelli delle vacanze, ma non sarà così. Soprattutto, con i nostri parenti, potrebbero esplodere delle incomprensioni covate da tempo.

Colpo di testa del Sagittario che sfiderà il destino previsto dalle stelle

Se la gode la Bilancia che si toglierà qualche soddisfazione non da poco. Tutto poi gli sta filando per il meglio e non solo dal punto di vista professionale. Con il partner non è mai andata così bene e i single potrebbero incontrare l’amore.

Per lo Scorpione sarà un weekend all’insegna delle conquiste. Del resto, siamo il segno dell’amore, sempre a caccia di nuove avventure. Anche gli amici sembrano pendere dalle nostre labbra. Perché non approfittarne?

Il Sagittario ha un oroscopo che sembra invitarlo a stare a casa. Però, difficile, vista la nostra voglia di partire e divertici. Perciò, organizziamoci partendo per una meta non prevista, approfittando di alcuni voli a prezzi stracciati.

Fine settimana che sorride a Capricorno e Scorpione, ma per altri segni non sarà così

Finalmente possiamo leggere: “Fine settimana che sorride a Capricorno”. Una bella sorpresa, inaspettata, infatti, ci farà palpitare il cuore come non accadeva da tempo. Teniamocela stretta.

L’Acquario ha voglia di un weekend romantico, ma il partner non è così ben disposto. Occorrerà pazienza senza irritarci. Prepariamoci, poi, che la settimana prossima ci saranno novità sul lavoro. E non è detto che siano positive.

Piccole seccature finiranno per guastare, da venerdì, il fine settimana dei Pesci. Ci butteremo, così, nelle spese pazze, con tanti saluti al nostro budget. Quando ci vuole, però, ci vuole.

