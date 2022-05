Il mese di maggio sta per volgere al termine. Una decina di giorni ancora e poi entreremo ufficialmente in giugno, il mese che, per antonomasia, rappresenta l’estate. In questo periodo, molti faranno ricerche su internet e sfoglieranno cataloghi per scegliere qualche bella località dove trascorrere le vacanze. In fatto di oroscopo, è meglio non guardare troppo in avanti. Le previsioni più attendibili sono quelle a scadenza ravvicinata. Lo scorso weekend è stato esaltante per 4 segni. Periodicamente, però, i movimenti astrali mutano. Ecco perché le previsioni possono mutare anche di settimana in settimana. Andiamo quindi a scoprire cosa ci riservano le stelle per i prossimi giorni.

Fine maggio da dimenticare con guai in amore per 3 segni zodiacali mentre Luna e Venere assisteranno i fortunati Toro e Ariete

Cominciamo dalle note più dolenti, e quindi dai segni meno fortunati. Giornate turbolente attendono il Cancro. Le coppie di lunga data attraverseranno momenti difficili. Discutere sarà all’ordine del giorno. Per chi invece è single, in questo momento è bene non andare alla ricerca della dolce metà. In caso di nuovi incontri, è consigliato agire con molta prudenza prima di lanciarsi “anima e cuore” in una nuova relazione. Il rischio di cocenti delusioni è alto.

Situazione sentimentale piuttosto critica anche per il segno della Bilancia che ha Venere in opposizione. Nelle coppie si respira aria di crisi. Molti potrebbero addirittura arrivare al punto di mettere in discussione storie importanti e di lunga data. Un famoso detto dice che “l’amore non è bello se non è litigarello”. In questi giorni, però, gli amici del Capricorno stanno davvero un po’ esagerando. Aria di burrasca e scenate sono un ritornello quotidiano.

Passiamo ora a quelli baciati dalla dea bendata

Dopo aver svelato quali sono i 3 segni che vivranno un fine maggio da dimenticare con guai in amore, passiamo a parlare di coloro che godranno di benevoli influssi.

Il segno del Toro godrà della Luna favorevole, specie nella giornata odierna. Sul lavoro le cose procedono alla grande e non si deve aver paura di osare. Molto favoriti anche i nuovi incontri, soprattutto con Pesci e Scorpione. Potrebbero infatti trasformarsi in storie importanti e relazioni durature.

In generale, questo è un periodo super favorito per gli amici dell’Ariete. A infondere loro grande forza, saranno Venere e Giove in congiunzione. Questo felice connubio porterà all’Ariete tantissima fortuna in più ambiti. Sono in arrivo grandi opportunità, sia nel settore professionale che nella sfera delle relazioni. Saranno molto favoriti anche gli investimenti finanziari.

