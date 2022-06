Siamo quasi a fine giugno. Sta per concludersi il mese che ha dato il benvenuto ufficiale all’estate. Oggi è martedì 28 e mancano quindi ancora alcuni giorni prima di entrare in luglio.

Tutti siamo di buonumore perché si comincia a pregustare il sapore delle vacanze.

Com’è nostra abitudine consolidata, appena inizia una nuova settimana, andiamo a dare un’occhiata all’oroscopo. Nei giorni appena trascorsi, Stelle e Pianeti hanno favorito ben 4 segni zodiacali, tra cui Pesci e Gemelli. Continuiamo a scrutare i cieli e andiamo a scoprire insieme cosa ci attende per questa settimana che sta a cavallo tra 2 mesi.

Fine giugno strepitoso per Ariete, Gemelli e altri 3 fortunati segni zodiacali travolti da un’ondata di soldi e passione

Quello appena iniziato, sarà un periodo super fortunato per Ariete e Gemelli. Marte e Giove supporteranno infatti entrambi questi segni, donando loro grande forza ed una energia inesauribile.

I Gemelli saranno ancor più fortunati perché, dalla loro parte, avranno anche Venere e Mercurio in congiunzione. Ma cosa significa questo felice quadro astrale? Cerchiamo di capirlo un po’ più nel dettaglio.

Anzitutto, ci saranno occasioni d’oro nel settore lavorativo. Soprattutto in termini di nuovi contatti interessanti, che permetteranno di instaurare proficue collaborazioni. Nasceranno nuovi progetti che porteranno grandi soddisfazioni a livello economico.

Le cose procederanno alla grande anche sul piano sentimentale. Chi è in coppia vivrà momenti piccanti grazie alla fiammella della passione che, quasi magicamente, si riaccenderà. Anche i single si divertiranno. Chi ancora è alla ricerca dell’anima gemella, infatti, andrà incontro a situazioni intriganti ed appassionanti.

Leone

Situazione molto simile anche per il segno del Leone. I 4 Pianeti, menzionati sopra, propizieranno infatti questo segno di fuoco che, dopo mesi molto impegnativi, sarà ripagato con grandi soddisfazioni professionali e in campo amoroso.

Scorpione

Dopo un periodo un po’ difficile, le Stelle tornano a sorridere anche allo Scorpione. I nati sotto questo segno saranno in gran forma, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Le coppie rafforzeranno il loro legame ed single, invece, dovranno tenere gli occhi ben aperti. L’anima gemella potrebbe infatti passare proprio davanti ai loro occhi!

Acquario

Venere, Marte e Mercurio strizzeranno l’occhio anche all’Acquario. Sono in arrivo grandi novità sia sul piano della carriera, che per quanto riguarda la vita sentimentale. Sul lavoro c’è da liberare estro e creatività. È il momento giusto per avanzare idee, progetti e proposte senza alcun timore. Sarà sempre un successo!

Idem per le questioni amorose. Possibili incontri molto interessanti per chi ancora è solo.

Dunque, sarà un fine giugno strepitoso per Ariete, Gemelli e questi altri 3 segni menzionati.

