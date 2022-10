Il gatto ci vuole dire che ci ama se compie questi 3 gesti

Condividiamo letteralmente tutta la nostra quotidianità con i gatti di casa. Mentre noi cresciamo o invecchiamo, loro sono lì con noi e diventano parte dei nostri ricordi. Ma in quale momento possiamo realmente affermare che ci amano? Questo aspetto non è secondario, visto che sono animali estremamente indipendenti. In alcuni casi, specie se nascono in situazioni di vita selvatica o randagia, rimarranno per tutta la vita affettivamente distanti da noi. Magari fanno le fusa in nostra presenza, giocano con noi strisciando il proprio viso sulle nostre gambe. Ma questo avviene in certi casi anche con persone sconosciute.

C’è poi la questione del carattere del singolo gattino, che alle volte li rende poco aperti nei nostri confronti. Per fortuna ci sono alcuni segnali inequivocabili. Possiamo impararli per capire che stanno comunicandoci qualcosa di importante. Infatti, il gatto ci vuole dire che ci ama e non può fare a meno di noi se notiamo questi gesti.

Non la semplice coda dritta o le fusa

Se abbiamo una gattina sterilizzata e notiamo che ci sta portando in dono una piccola preda che ha cacciato, non lo dovremmo prendere come un affronto. Alcuni studi sembrerebbero indicare che questo comportamento viene fatto con noi visto che la gattina non può avere una prole. Ma per istinto vuole comunicare alle persone più prossime il metodo per cacciare. Se ci porta un uccellino o qualche insetto davanti alla porta della stanza, saremo certi del suo amore.

Il movimento della coda è poi un fortissimo segnale per capire i sentimenti del gatto. Se quando è in nostra presenza il gatto assume camminando una posa tranquilla ma una coda drittissima, possiamo pur star certi che il gatto apprezza la nostra compagnia. Ma questo gesto è piuttosto comune, anche con parziali estranei. C’è però un movimento che esprime gioia ancora maggiore. Ed è la coda dritta che si muove. In questo caso il gatto è realmente estasiata. Si sente in famiglia, o meglio, ritiene che la nostra compagnia sia per lui entusiasmante.

Il gatto ci vuole dire che ci ama e non può fare a meno di noi

Il gatto in natura è un ottimo cacciatore. Abilissimo nello spostarsi, ma anche nel controllare dalla distanza cosa capita. In generale infatti cerca luoghi tattici in cui addormentarsi o dove poter trascorrere qualche attimo in tranquillità. Se in nostra presenza ci guarda chiudendo lentamente gli occhi, oppure se dorme con noi, significa che ha la totale certezza di poter stare tranquillo. Ci vuole bene, e soprattutto si fida ciecamente di noi.

Che cosa possiamo fare se non riceviamo tutto l’affetto che vorremmo e che magari pensiamo di meritare? Socializziamo con il gatto tramite i giochi. Non lo sommergiamo di invadenti attenzioni, semmai avviciniamoci con il naso proprio come fanno loro per esprimere affetto. Accarezziamoli nei punti giusti. Ma aspettiamo anche che sia il gatto a chiedere il nostro affetto. Poco alla volta otterremo la sua stima.

Ci sono poi segnali meno chiari. Ad esempio, molti si chiedono cosa significa quando il gatto corre all’improvviso per casa.

