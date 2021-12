Con il freddo, ecco presentarsi i primi raffreddori, mal di gola e qualche colpo di tosse. In casi lievi, spesso ci si cura con farmaci da banco o rimedi naturali. Ci capita di prendere caramelle oppure delle buone e benefiche tisane serali. Anche i balsami da spalmare sul petto sono abbastanza efficaci. Tra i rimedi tradizionali presenti in molte case c’è la propoli. La propoli è una miscela di sostanze naturali che le api raccolgono da piante ricche di balsami e resine, come la betulla, il pioppo, l’olmo, il pino. Questa sostanza è ricca di benefici flavonoidi e fenoli. Per le tante sue applicazioni viene tradizionalmente chiamata “antibiotico naturale”.

Se prendiamo anticoagulanti attenzione a questo rimedio naturale utile per raffreddore e mal di gola

Tradizionalmente alla propoli viene attribuita un’azione:

antibatterica;

antivirale;

antimicotica;

antinfiammatoria;

antinfettiva e immunostimolante;

antiossidante.

Ci sono molte forme in cui si può assumere, ad esempio in gocce, spray, compresse, pomate e sciroppo. Risulta molto utile in caso di mal di gola, contro le afte, herpes labiale, herpes genitale. Spesso viene consigliata anche dopo interventi al cavo orale. Può anche risultare utile in caso di raffreddore e influenza. Oltre a tutti questi casi, è utile anche in caso di infezioni da funghi e rafforza anche il sistema immunitario.

Avvertenze sui possibili effetti negativi della propoli

Come abbiamo visto, questa sostanza naturale ha davvero tante proprietà utili per l’uomo. Come accade, però, anche con altri rimedi, chimici o naturali, bisognerebbe essere cauti e farsi consigliare dal medico. In generale, dovrebbe evitare l’assunzione della propoli chi ha già manifestato allergie alla puntura delle api, al miele, ai salicilati e al balsamo del Perù, oppure ai pollini. Soprattutto, devono fare attenzione coloro i quali stiano assumendo medicinali, integratori o rimedi naturali che rallentano la coagulazione del sangue, anche, ad esempio, chiodi di garofano, zenzero, ginkgo, ginseng e aglio. Sempre per lo stesso motivo, gli specialisti consigliano la sua interruzione almeno due settimane prima di un’operazione chirurgica.

Queste avvertenze legate alla propoli dipendono dal fatto che aumenta il potere anticoagulante dei farmaci o dei rimedi fitoterapici, con rischi di emorragie e ferite che non si riescono a cicatrizzare facilmente. Se si è in gravidanza o si vuol dare la propoli ai bambini, è sempre bene un consulto medico. Da evitare se si è sofferto o si soffre di emorragie.

