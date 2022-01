Anche se non abbiamo molto tempo a disposizione, le faccende di casa sono un’attività che a malincuore non possiamo assolutamente rimandare. Quotidianamente è necessario eliminare la polvere, occuparsi del bagno, pulire i mobili della cucina, lavare il pavimento, ecc. Sono tutte attività che richiedono tempo e anche molta fatica.

I detergenti che compriamo al supermercato ci aiutano ad igienizzare le superfici di casa, ma potrebbero anche, a seconda delle situazioni e della frequenza d’uso, provocare delle irritazioni alle mani, inquinare le falde acquifere e i terreni.

Molti di noi, quindi, preferiscono alternarne l’utilizzo con dei prodotti naturali che non provocano problemi. Citiamo, ad esempio, l’aceto, ottimo per eliminare il calcare e i cattivi odori. Ma anche il succo o la buccia del limone aiutano a sgrassare e profumare le superfici.

Non dimentichiamo che anche il sale e il bicarbonato sono molto utili nelle pulizie domestiche. Spesso, dall’insieme di questi prodotti si ricavavano delle miscele naturali capaci ci profumare e pulire i pavimenti senza lasciare aloni. Oppure si può formare un composto cremoso da applicare sul fondo e sotto il bordo del water che sbianca ed elimina le incrostazioni.

In realtà, anche un altro prodotto naturale può aiutarci nelle pulizie di casa. Parliamo del tè verde, una bevanda buona e benefica ricavata dall’infusione delle foglie di Camelia Sinensis.

Come utilizzare le bustine di tè verde

Riutilizzare sia le foglie che la bustina del tè verde per provvedere alle pulizie domestiche è davvero molto semplice. Proprio come l’aceto e il limone anche questa piccola bustina è utilissima per pulire e profumare la casa.

Dopo aver gustato un buon tè, possiamo utilizzare i sacchettini per eliminare i cattivi odori dal frigorifero. Basta posizionarne 3 o 4 in una ciotolina e lasciare che compiano il loro lavoro. Un piccolo consiglio: prima di utilizzare le bustine, lasciamole asciugare.

È molto facile anche riciclare le foglie del tè verde per creare uno spray adatto alle pulizie. Lasciamo in infusione 4 bustine in 300 millilitri di acqua calda. La bevanda ottenuta una volta raffreddata sarà utilissima per pulire le superfici di casa.

Ma ancora, se lasciamo asciugare le foglie del tè verde, possiamo utilizzarle per preparare il potpourri, molto utile da posizionare in una ciotolina e lasciare nelle varie stanze. Aggiungiamo anche delle stecche di cannella per amplificare il profumo.

Ecco che con pochissimi sforzi e a costo zero possiamo pulire e profumare la nostra casa.