Finalmente arrivano i concorsi per la stabilizzazione del personale precario e si tratta di 283 posti

Per centinaia di lavoratori precari del comparto sanitario operanti nelle ASL della Capitale è arrivata l’occasione giusta. Si tratta dei concorsi per la relativa procedura di stabilizzazione. Una manna dal cielo per chi vive costantemente con l’angoscia della precarietà.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 dicembre sono apparsi diversi estratti di bandi riguardanti alcune ASL. Per la precisione si tratta delle ASL n. 1, n. 4 e n. 5 di Roma. Vediamo di quali profili si tratta, anticipando solo che finalmente arrivano i concorsi per la stabilizzazione del personale precario.

Il concorso per la stabilizzazione del personale indetto dall’ASL 1 di Roma

La prima procedura di stabilizzazione riguarda 93 unità di comparto del ruolo sanitario e socio sanitario presso l’ASL 1 di Roma. Si tratta di 41 infermieri, 17 OSS, 12 assistenti sociali, 9 assistenti sanitari, 6 tecnici della riabilitazione psichiatrica. Poi ancora 3 tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro e 1 dietista, 1 logopedista, 1 fisioterapista, 1 tecnico di laboratorio biomedico,1 ostetrica.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generici (trasversali alle varie figure) e specifici. Quest’ultimi sono dettagliati al bando e variano in funzione del profilo per il quale ci si candida.

Le domande di partecipazione all’avviso (e gli allegati) vanno inviate tramite PEC entro il 15 gennaio. Lo stesso testo ufficiale, infine, contiene il modello di domanda di partecipazione a beneficio degli interessati.

A seguire ecco i 6 estratti riguardanti l’ASL 4 di Roma. Le procedure di stabilizzazione riguardano in questo caso le seguenti unità del comparto sanitario e socio sanitario:

4 assistenti sociali di categoria D;

di categoria D; 15 OSS di categoria Bs;

di categoria Bs; 2 tecnici di radiologia medica, cat. D;

medica, cat. D; 3 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D;

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D; 1 ostetrica;

25 infermieri, categoria D

Anche in questo caso gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generici e specifici, quest’ultimi distinti tra i vari profili. Scade il 15 gennaio, infine, il termine ultimo per presentare domanda e allegati all’indirizzo di cui al bando.

140 profili da stabilizzare presso l’ASL 5

Arriviamo infineal bando indetto dall’ASL 5 di Roma, teso alla stabilizzazione di 140 unità precarie del comparto. Nel dettaglio si tratta di 84 infermieri, 37 OSS, 8 tecnici di laboratorio biomedico, 4 fisioterapisti e altrettanti fisioterapisti. Infine 2 tecnici di radiologia medica e 1 ostetrica.

Le domande vanno inviate per PEC entro il 15 del prossimo mese. Anche in questo caso in fondo al testo ufficiale c’è il modello di domanda di partecipazione all’avviso pubblico a beneficio degli interessati.