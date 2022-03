Finalmente a marzo tornano soldi e fortuna per questi segni ma ecco chi avrà una primavera d’amore bollente

Marzo è appena iniziato ma sembra che questo mese sia pronto a regalare grandi sorprese per alcuni segni grazie ai movimenti dei Pianeti. In particolare marzo sarà un mese di rivincita per alcuni segni che dall’inizio del 2022 ancora non sono riusciti a trovare particolari soddisfazioni. Sembra, infatti, che gli Astri stiano riservando rivincite lavorative ed economiche per qualcuno grazie a Mercurio favorevole. Per altri, invece, la primavera prende la forma dell’amore grazie alla Luna nuova. Ma senza indugi vediamo cosa stanno tramando le Stelle per noi.

Energia nuova

Qualche giorno fa avevamo preannunciato che gli Astri si sono decisi a spalancare le porte della fortuna ad alcuni segni. È il caso di chi è nato tra il 21 maggio e il 21 giugno, ovvero il segno dei Gemelli. Un carico di energia nuova travolgerà questo segno che sarà supportato dagli influssi di un Marte focoso di Venere protettore. Le sfide sul lavoro non sembrano più così impossibili e quel senso di pesantezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi potrebbe dissolversi.

Tuttavia chi veramente uscirà da un periodo nero e rinascerà dalle proprie ceneri come un’araba fenice sarà il segno del Cancro. Infatti finalmente a marzo tornano soldi e fortuna per il Cancro dopo 2 mesi abbastanza complessi.

Il mese della fortuna

A ridare nuovo splendore al Cancro saranno gli influssi della Luna a partire da 2 marzo che riempiranno di stimoli questo segno.

Lavorativamente si aprono nuove prospettive che potrebbero portare a grosse soddisfazioni finanziarie. Che sia una promozione o la realizzazione di un progetto individuale, marzo sarà un mese trionfale per il Cancro. Oltre alla Luna, saranno Il Sole e l’influenza di Mercurio a far girare la buona sorte e le finanze.

Tuttavia, marzo è il mese della primavera e l’aria frizzante di questo periodo accenderà i bollenti spiriti del segno della Vergine. Grazie alla congiunzione tra Venere, Marte e Plutone nei nati Vergine monterà la voglia di riscoprire i rapporti amorosi. Infatti sebbene all’orizzonte non sembrano comparire interessanti movimenti per le finanze, non può certo dirsi la stessa cosa per i rapporti. A partire dal 2 marzo grazie alla Luna e in particolare tra il 6 e il 12, i Vergine riscopriranno quel senso di passione e voglia di scoperta che forse da un po’ mancavano. I single escono nuovamente allo scoperto per fare strage di cuori. Nella coppia, invece, riusciremo finalmente a dare risposta alle tante domande e coronare un mese d’amore.