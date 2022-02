Febbraio sta quasi per terminare e qualcuno potrebbe dire “per fortuna!”. I giorni appena trascorsi hanno rappresentato per alcuni segni dello zodiaco delle vere e proprie prove di resistenza. È il caso ad esempio del povero Cancro che per tutta la scorsa settimana e fino alla fine di febbraio dovrà fare i conti con Marte e Venere. Per fortuna al termine di questo periodo nero il Cancro riuscirà a trovare un periodo di serenità a partire dai primi di marzo.

Tuttavia non sarà il Cancro il segno ad essere davvero favorito da Stelle e Pianeti nel mese venturo Infatti a marzo si spalancano le porte della buona sorte per i segni di cui parleremo in seguito.

Felicità in arrivo

Sebbene le prime giornate di marzo potrebbero sembrare piuttosto confuse, sembra che gli Astri abbiano deciso di infondere la forza necessaria per raggiungere ogni obiettivo. La buona sorte finalmente bussa alle porte dei nati Gemelli, segno in continuo conflitto tra le sue personalità. Il cielo sembra essere più chiaro e generoso con questo segno che avrà il favore di Marte e Venere che accenderanno anche le situazioni di cuore. Da un punto di vista lavorativo sarà palpabile la grossa spinta di sostegno di Saturno che dona energia. Attenzione a non fare passi più lunghi della gamba e a pianificare bene le proprie mosse. Se sapremo gestire la pianificazione si aprirà un periodo davvero fortunato.

A marzo si spalancano le porte della fortuna e della felicità per questi segni secondo l’oroscopo

Marte è il Pianeta che accende gli animi e che dona la forza necessaria per affrontare le prove più complesse. Chi ne riceverà gli influssi positivi è il segno della Bilancia che si troverà ad affrontare nuove sfide. Nessuna paura però perché il successo è proprio dietro l’angolo. La voglia di cambiare guiderà l’istinto dei Bilancia verso prospettive migliori, facendo dimenticare i mesi passati. Sembrano arrivare buone occasioni di guadagno che potrebbero essere accompagnate da novità in amore.

Sullo stesso filone dei Bilancia ci sono, poi, i nati Leone che a marzo recupereranno la loro natura solare e intraprendente. Il 2022 è iniziato in modo un po’ anonimo ma grazie alla Luna favorevole la fortuna torna a sorridere a questo segno di fuoco.

Infine, buone notizie anche per gli Acquario che grazie alla protezione di Mercurio avranno successo nelle nuove avventure. Voglia di vivere e creatività potrebbero caratterizzare il prossimo marzo facendo dimenticare le paure del passato.