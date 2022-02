Quando alla sera cerchiamo un film da guardare in famiglia spesso siamo indecisi. Grazie alle piattaforme disponibili sulle nostre smart TV, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

A parte quelle a pagamento, come Amazon Prime e Netflix, c’è una piattaforma che ognuno di noi può usare del tutto gratuitamente. Si tratta di Raiplay, che offre la programmazione Rai più una selezione di film del passato e del presente.

Oggi vogliamo parlare di una pellicola da poco disponibile su Raiplay che dovremo vedere se amiamo la storia contemporanea e l’attualità.

Ha vinto numerosi premi

Il film che vogliamo consigliare oggi è un documentario girato durante la guerra civile siriana da una giovane donna. Si intitola Alla mia piccola Sama ed è stato girato a partire dal 2016 durante l’assedio della città di Aleppo.

La regista ha girato con una semplice camera da presa le scene drammatiche per le strade della città. Tra bombardamenti e violenze, il film mostra senza censure la realtà della guerra.

La regista è una giovane donna che ha scelto di non scappare e di rimane ad aiutare il marito medico. Assieme fondano un ospedale in cui assistono i feriti e aiutano le donne a partorire. Nel film c’è un piccolo colpo di scena, infatti la regista rimane incinta proprio durante i bombardamenti e si trova ad affrontare la maternità nella Siria in guerra. Questo film ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per la sua forza espressiva e il suo messaggio politico.

Fiato sospeso ed emozioni forti con questo film disponibile su Raiplay

Il film è stato girato con pochi mezzi e senza una vera e propria sceneggiatura, ma non può essere definito semplicemente un documentario di guerra. La regista, infatti, inserisce momenti di grande poesia ed ottimismo.

Durante tutto il film si rivolge alla piccola Sama, la figlia in fasce che nasce e cresce sotto alle bombe russe. La donna si sente sia colpevole per aver messo al mondo la figlia in quelle condizioni, ma anche grata di essere madre.

Il film non è certo leggero e semplice, ma tutti noi dovremmo vederlo. Nonostante l’ambientazione triste e dolorosa, Alla mia piccola Sama è un film ottimista che invoca un futuro di pace e concordia.

Ecco perché avremo il fiato sospeso ed emozioni forti con questo film documentario.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di un film appena uscito che farà emozionare tutti.