Siamo arrivati quasi a San Valentino, il giro di boa del mese di febbraio. Ci sono quindi ancora oltre due settimane in questo mese e chissà che cosa ci aspetta.

Secondo l’oroscopo, ci saranno dei segni che brilleranno fino a fine mese ed altri che invece faranno molta fatica. Oggi ne conosciamo due che hanno di che rallegrarsi, perché questo mese sarà un nuovo inizio per loro. Dopo mesi di lotte e di difficoltà, finalmente febbraio porterà gioia a questi due fortunatissimi segni. Scopriamo quindi quali sono.

Il mese finirà con il botto sotto tanti aspetti

Febbraio ha portato con sé una buona notizia: la fine del periodo cosiddetto di “Mercurio retrogrado”, nel quale il pianeta Mercurio sembra girare in direzione opposta al normale. Già dal 2 di febbraio questo fenomeno è terminato, portando un sospiro di sollievo a tutti i segni. Infatti, Mercurio retrogrado porta problemi di comunicazione e quindi rende difficile la vita ad ogni segno, esponendolo a malintesi e a litigi.

A beneficiare di questo cambiamento sarà soprattutto il Leone, che riotterrà le sue abituali doti comunicative. Ciò lo porterà a migliorare le sue relazioni soprattutto con i colleghi e con il partner. In particolare, sotto il profilo amoroso c’è da aspettarsi un San Valentino con i fiocchi e forse con qualche bella sorpresa.

Il Leone, inoltre, deciderà di ridefinire le sue priorità e affronterà i prossimi mesi pronto a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Ad attenderlo c’è un periodo di grande gloria personale, che lo renderà felicissimo.

Febbraio sarà il mese che porterà gioia e felicità a lungo termine per questi due fortunati segni zodiacali

Ottime notizie anche per la Bilancia e non solo per la fine di Mercurio retrogrado. Questo segno si è dedicato molto agli altri negli scorsi mesi, così tanto che si è probabilmente dimenticato di pensare di più a sé stesso. Le cose, però, stanno per cambiare: a partire da San Valentino, la Bilancia tornerà a concentrarsi di più su sé stessa. Ciò non vuol dire che passerà una festa degli innamorati in solitudine, anzi, si può aspettare una serata favolosa.

La Bilancia, dunque, finirà il mese facendo sapere a tutti ciò che ha bisogno per la propria felicità personale e professionale e i messaggi passeranno forti e chiari. Tutti la rispetteranno molto di più e non cercheranno più di sfruttare la sua gentilezza verso gli altri.

