Feste e sagre nel Lazio a novembre in 7 borghi per bere vino e mangiare eccellenze con pochi euro

Da nord a sud l’Italia offre tanti paesaggi e centri abitati ricchi di bellezza. Se abitiamo in città grandi come Roma o Milano approfittiamo dei weekend per rilassarci lontani dal traffico. Ci sono posti ancora incontaminati e tranquilli dove vivere qualche ora. Scopriamo alcuni borghi dove andare, magari a novembre in occasione di sagre enogastronomiche. Ci regaleremo spendendo poco esperienze indelebili.

In molti programmi tv assistiamo alla preparazione di tante ricette allettanti. Molti cuochi prediligono ingredienti stagionali di qualità soprattutto a km zero. Possiamo replicare quei piatti a casa ogni tanto. Se però abbiamo il desiderio di evadere e di mangiare qualcosa di genuino e di tipico, andiamo in giro per paesini, magari nei dintorni di Roma.

Feste e sagre nel Lazio a novembre in 7 borghi incantevoli

Ogni Regione italiana racchiude magnifici posti ricchi di storia e bellezza. Molti sono borghi con pochi abitanti. Prendiamo ad esempio il Lazio. Potremo fare una gita fuori porta a novembre spendendo poco e mangiando bene grazie ad alcuni eventi.

Partiamo da Ascrea in provincia di Rieti. Questo piccolo borgo dalle origini medievali si trova vicino al Lago del Turano e a una riserva naturale. Il 19 novembre 2023 allietati dalla musica gusteremo un pranzo a base del prodotto locale, la castagna rossa del Cicolano.

Sempre alla castagna, la “pelosella”, giorno 19 è dedicata una sagra a Terelle. Si possono mangiare caldarroste e dolci con castagne, ma anche tagliolini, carne di maiale o di pecora e altro negli stand, il tutto bagnato con vino locale.

La Festa della polenta, invece, si svolge ad Agosta, in provincia di Roma. Domenica 19 si potrà mangiare questo piatto con spuntature di maiale, salsiccia oppure del baccalà. Nei pressi del borgo sorge il Santuario della Madonna del Passo.

Altre esperienze di gusto da fare nel weekend

A Campoli Appennino si tiene la Festa del tartufo bianco e nero pregiato. In questa località vicino Frosinone si potranno acquistare questi prodotti eccellenti del territorio e degustare piatti tipici il 18 e il 19 novembre. Inoltre si avrà la possibilità di visitare il centro storico e l’area faunistica abitata dagli orsi. Sono in programma mostre e spettacoli.

La Sagra della pizza gialla si svolge invece a San Vito Romano sempre nel weekend tra il 18 e il 19. Si gusterà quindi la tipica pizza di farina di mais con broccoletti e salsiccia assaggiando del vino. Nel borgo in collina c’è Palazzo Theodoli.

A Roccasecca sulla Valle del Liri ci sono i ruderi del Castello dei Conti Di Aquino e la torre di avvistamento. Il piccolo borgo si riempirà di stand domenica 19. Tra musica e intrattenimento si potranno mangiare prodotti tipici e comprare opere dell’artigianato locale. Il protagonista però sarà il vino. L’evento si chiama Le cantine de ‘na vota.

Infine, a Vignanello si organizza la Festa dell’olio e del vino novello. Nel borgo oltre a diverse chiese si trova il Castello Ruspoli.

Ecco quindi feste e sagre nel Lazio a novembre in 7 borghi per deliziare vista e palato.