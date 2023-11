Ancora una volta il Ftse Mib ha strappato al rialzo guadagnando circa l’1,5%. In questo contesto ci sono state azioni che hanno guadagnato oltre il 10% in una singola seduta, le Eurogroup Laminations. Questo rialzo è abbastanza anomalo nella breve storia borsistica del titolo. Infatti, dal marzo 2023 le azioni sono scese ininterrottamente e solo un’altra volta hanno registrato variazioni simili a quella del 14 novembre.

I punti di forza e di debolezza

Gli analisti prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo che, però, non ha trovato riscontro nei dati della trimestrale che sono stati inferiori alle attese. Tuttavia, il portafoglio ordini è visto in aumento e ammonta a oltre sei miliardi di euro.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Inoltre, Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che al momento è quantificato in circa il 75%.

Da notare che negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

La visibilità sulle future attività del gruppo è eccellente. Gli analisti del settore hanno opinioni convergenti sui futuri ricavi dell’azienda. La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell’azienda.

Azioni che hanno guadagnato oltre il 10% in una singola seduta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Eurogroup Laminations (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 14 novembre in area 3,682 €, in rialzo del 10,84% rispetto alla seduta precedente.

Mai nella sua storia il titolo aveva guadagnato così tanto in termini relativi in una sola seduta. In termini di controvalore, invece, a inizio agosto le quotazioni erano riuscite a fare meglio. Allo stato attuale, quindi, la proiezione in corso è rialzista e al momento potrebbe svilupparsi secondo lo schema indicato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 3,498 € potrebbe favorire un’inversione ribassista della tendenza in corso.