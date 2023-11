Per rendere le stanze di casa più spaziose o luminose basta uno specchio: ecco i modelli più gettonati 

Per rendere le stanze di casa più spaziose o luminose basta uno specchio-Foto da pixabay.com

Nuova luce alla casa con questi 5 modelli di specchio da tenere d’occhio durante le prossime offerte per arredare con gusto senza spendere tanto.

Il prossimo Black Friday è senza dubbio l’occasione giusta per acquistare qualcosa di cui abbiamo bisogno, soprattutto se solitamente è disponibile ad un prezzo elevato.

Si può trattare di un viaggio, di beni di lusso o anche semplicemente di prodotti cosmetici o di arredamento.

Proprio quest’ultimo caso è piuttosto esemplificativo: quante volte mentre pulisci casa comincia a ragionare su mobili e simili?

Vorresti cambiare la disposizione dei pezzi di design o cambiare del tutto divani e tavolini. Oppure ti viene in mente che sarebbe bello cambiare il colore delle pareti.

A volte, comunque, non sono necessari grandi stravolgimenti per dare alla casa un aspetto diverso e magari più gradevole.

Ad esempio, per rendere le stanze di casa più spaziose o luminose potrebbe bastare anche un semplice specchio, ma occhio a scegliere il modello giusto.

5 specchi da tenere d’occhio

Il primo tipo di specchio che regala un nuovo volto alla casa è quello a terra, generalmente rettangolare e con angoli più o meno smussati.

Non solo è utile per controllare l’outfit prima di uscire di casa, ma anche posto in stanze diverse dal corridoio d’ingresso può favorirne la luminosità.

Secondo pezzo di design da cui lasciarsi ispirare è poi lo specchio ondulato: essenziale ma fortemente decorativo, per dare un twist deciso alla stanza.

Per rendere le stanze di casa più spaziose o luminose basta scegliere lo specchio giusto: ecco i migliori

E a proposito di essenzialità, come non citare lo specchio minimal? Le sue linee regolari e geometriche e le cornici neutre lo rendono perfetto per ingentilire le stanze a colpo d’occhio.

Un grande classico dell’arredamento è poi lo specchio rotondo, di solito riservato all’angolo della beauty routine.

Ma potresti anche comprarne di misura piccola e usarli per creare un gioco di luce sulla parete del soggiorno, combinando i colori delle cornici.

Infine, come approfittare dei saldi tentando il colpo di testa che non ha mai azzardato? Il consiglio è quello di puntare sugli specchi dalle forme originali.

Del resto, sono indubbiamente i migliori con funzione decorativa ed è sufficiente preferirli in colori sgargianti per illuminare le stanze con gusto.