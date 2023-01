Felici per l’email dell’Agenzia delle Entrate ma si ritrovano col conto svuotato e furto di dati

Dopo la pandemia sempre più persone si affidano a internet per qualsiasi cosa ma sono aumentate anche le truffe online. L’Agenzia delle Entrate Riscossione invita gli utenti a stare attenti se ricevono questa mail. Ecco cosa fare.

I rischi di cadere in una truffa informatica con un solo click sono in aumento, atteso l’enorme utilizzo di internet da parte di tantissimi utenti. Internet viene ormai utilizzato per tutto e negli ultimi anni è aumentato anche l’utilizzo dell’ecommerce. Se ciò ha semplificato la vita a tanti, soprattutto durante il periodo di pandemia, ha sicuramente creato terreno fertile per i malfattori. Si pensi al fenomeno delle false assicurazioni, contratte online. Negli ultimi anni peraltro ha preso sempre più piede il fenomeno del phishing.

Ovvero un attacco informatico in cui soggetti criminali inviano un’email ingannevole per spingere la vittima nella sua trappola e fornire dati sensibili. Purtroppo neanche in questo periodo natalizio, i malfattori sembrano andare in vacanza. Addirittura, approfittando del particolare momento in cui si attendono agevolazioni e/o riscontri da parte d’istituti come INPS o altro, i malfattori inviano email ingannevoli. Proprio recentemente, utilizzando nome e logo dell’Agenzia delle Entrate questi soggetti hanno inviato mail in cui facevano riferimento a presunte incoerenze in versamenti effettuati.

Felici per l’email dell’Agenzia delle Entrate? Attenzione perché è l’ennesimo tentativo di truffa

L’ultimo avviso che invita gli utenti a prestare attenzione giunge dall’Agenzia delle Entrate Riscossione mediante un comunicato stampa del 29 dicembre. Si tratta di nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti utilizzando stavolta email riferite all’Agenzia delle Entrate Riscossione. L’Agenzia informa che nell’oggetto viene indicato “Ricevuta di pagamento – Transazione con un codice numerico variabile”. Infine, si riporta nel comunicato, nel corpo del messaggio, i malfattori fanno riferimento ad un’operazione di pagamento effettuata online andata a buon fine. Pertanto i destinatari potrebbero essere felici per l’email dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ed essere tentati a cliccare sul link contenuto nella mail.

Infatti, i malfattori invitano il destinatario a visualizzare e conservare la relativa documentazione accedendo ad un file allegato di tipo excel. L’Agenzia, ribadendo di prestare attenzione a tale email, invita a non cliccare assolutamente sui link riportati in queste email malevole. Precisa infatti l’Ente che per la notifica di operazioni di pagamento online andate a buon fine non invia assolutamente comunicazioni con allegati di tipo excel.

Cosa fare in questi casi

Gli utenti che ricevono una tale email non dovranno tenerne assolutamente conto. Inoltre non dovranno cliccare sui link presenti né aprire gli allegati ma eliminarli immediatamente.

Ad ogni modo è sempre opportuno diffidare delle mail contenenti link accorciati che non consentono di sapere quale sia l’indirizzo di provenienza. Inoltre quando ci sono allegati bisogna verificare che abbiano una sola estensione. In caso di dubbio, è meglio contattare il mittente telefonicamente o mediante un indirizzo ufficiale.