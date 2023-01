Gli amanti dei cornetti sono avvisati: ecco dove mangiare i migliori a Roma

La sorchetta o cornetto che dir si voglia, a Roma è un must. Girare per la Capitale di giorno o di notte senza addentare uno dei più famosi lievitati d’Italia è un vero peccato.

Che si tratti della colazione del mattino con cornetto e cappuccino o di uno sfizio notturno, il cornetto di Roma è la massima espressione della goduria. Specialmente se lo mangi nei posti giusti. Quindi bando alle diete e lasciati andare a questo sgarro, magari facendo un po’ di movimento in più.

Gli amanti dei cornetti sono esigenti e in questi locali possono trovare il meglio

Il profumo che si spande per la strada quando ci si trova nelle vicinanze di bar e pasticcerie che hanno appena sfornato dei lievitati è inebriante. Però non sempre odore e aspetto invitanti corrispondono a buona qualità.

Per gli amanti dei croissant alla francese è d’obbligo una tappa da Le Carré Francais di Via Vittoria Colonna. Un magico bistrot in cui sembra di essere ai piedi della Tour Eiffel. Cornetti sfogliati 3 volte e prodotti con materie prime d’eccellenza come il burro che arriva dal centro-ovest della Francia. Cornetti francesi anche a Trastevere, da Le Levain. Anche qui è il Beurre d’Isigny A.O.P. Isigny Ste-Mère a fare la differenza. Dai cornetti tradizionali, passando per quelli integrali o addirittura salati, ogni morso è una delizia.

Un lievitato di grande qualità ma dai tratti italiani lo trovi da Santi Sebastiano e Valentino di Via Tirso. Qui utilizzano farina biologica di grani antichi proveniente da un piccolo molino delle Langhe. Lievitazione mista, uova biologiche e burro Corman fanno il resto. Una chicca è la versione farcita con crema alla nocciola con olio d’oliva e cacao.

Cornetto alla crema e cappuccino setoso

In Viale Aventino c’è Casa Manfredi. Qui è d’obbligo ordinare un cappuccino. La crema di latte è omogenea e montata a regola d’arte. I cornetti sono delizie perfettamente alveolate e scioglievoli. Particolare il croissant con pasta di mandorle ma da non perdere quello alla crema. Una crema pasticcera tra le migliori di Roma: liscia e della giusta densità. Attenzione a non sporcarti, la quantità del ripieno è considerevole.

Gli amanti dei cornetti sono avvisati, a Roma c’è l’imbarazzo della scelta.

A San Giovanni non puoi non fermarti da De Santis. Un’istituzione per la colazione romana dal 1908. Strepitosi cornetti all’italiana vengono sfogliati nel laboratorio a vista. Qui puoi scegliere il tradizionale alla crema o le versioni più particolari come ad esempio quello alla ricotta e marmellata di visciole. Non mancano i croissant vegani e salati, tutti preparati con maestria.

Di notte una sosta nel quartiere Africano

La Pasticceria Romoli è stata una delle prime ad offrire cornetto e cappuccino anche di notte. Tavolini pronti ad ospitarti per una sosta golosa e deliziosi lievitati tra cui scegliere. Per un cornetto appena sfornato a volte si deve fare un po’ di fila ma l’attesa è ampiamente ripagata. Brioche soffici con ogni tipo di farcitura ti attendono. Se vuoi provare qualcosa di diverso, consigliamo anche le Gabrielle con crema e cannella o il fagottino cocco e cioccolato.