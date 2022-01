I saldi invernali del 2022 hanno preso il volo già da qualche settimana e sono uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Per molti questa è l’occasione giusta per accrescere il proprio guardaroba, concludere dei veri e propri affari e portarsi a casa quel desiderio sospeso da troppo tempo.

I saldi si possono sfruttare in tanti modi e, per esempio, c’è chi punterà alla primavera, saltando i reparti dedicati all’inverno.

In questo caso sarebbero proprio questi i 3 vestiti e i 3 accessori da puntare ora per sfoggiare look alla moda la prossima stagione.

Al contrario, chi non può proprio resistere alle tentazioni invernali ne approfitterà per comprare ancora qualche altro pezzo da sfruttare fino a marzo.

Le fashion addicted non dovrebbero lasciarsi sfuggire questi 6 capi d’abbigliamento da avere nell’armadio anche a 50 anni.

Però, rimanendo in tema, dovremmo cercare di far posto anche a questi bellissimi stivali che dalla wish list potrebbero saltare direttamente all’interno della nostra scarpiera.

Quali sono?

Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

L’occasione d’oro ai saldi invernali sono questi stivali comodi per il giorno, chic di sera e ideali per slanciare la figura

Il primo modello che non dovremmo assolutamente lasciarci sfuggire sono gli stivali cuissardes.

Si tratta di un ritorno di moda dal lontano 2017 per degli stivali la cui caratteristica principale è quella di arrivare a metà coscia.

“Cuisse” in francese vuol dire proprio coscia ma se volessimo essere più british potremmo chiamarli anche overknees boots ossia stivali sopra le ginocchia.

Generalmente abbiamo a che fare con una scarpa che ha un gambale non solo molto lungo ma anche aderente e fasciante. Una chicca che molte donne apprezzano per la capacità di sfinare le gambe e slanciare la figura.

Per quanto riguarda i materiali principalmente si tratta di stivali scamosciati oppure in pelle di colore nero, tortora o del più audace bianco.

Il tacco generalmente non è presente per aumentare il comfort durante il giorno ma quando c’è non è troppo impegnativo.

Cuissardes e abbinamenti

Per sfoggiarli al meglio dovremmo indossare dei capi in grado di non coprirne l’attaccatura sopra al ginocchio.

Impeccabile sarebbe l’abbinamento con una minigonna, con i jeans skinny oppure con un vestitino in maglia morbido, di lana pesante o a costine.

Uno stivale ultra-chic

Se volessimo puntare su qualcosa di più particolare, la scelta giusta potrebbero essere gli stivali più cool dal 2021 e che continuando a fare furore.

Si tratta di un modello che arriva a metà polpaccio, con un gambale morbido, ampio e “stropicciato”.

Solitamente è a punta e con un tacco a spillo bassissimo, di appena 3 centimetri, da sfoggiare mattina e sera.

Per quanto riguarda i colori non c’è una vera tendenza ma quelli ricoperti di strass sarebbero quelli più in voga nell’inverno 2022.

Come abbinarli

Per guadagnare qualche centimetro in più ed evitare l’effetto “gamba spezzata” è importante abbinare i capi giusti.

In questo caso via libera al corto o super corto come minigonne, mini-dress e bermuda.

Infine, se volessimo abbinare dei pantaloni, dovremmo puntare sempre su modelli skinny.

Quindi, l’occasione d’oro ai saldi invernali sono questi 2 modelli di stivali comodi per il giorno, chic di sera e ideali per slanciare la figura.