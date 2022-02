Febbraio potrebbe essere il mese della rinascita per questi 3 segni baciati dalla dea bendata

A febbraio si riparte alla grande! Finite le feste natalizie e terminato il torpore che le segue per tutto gennaio, inizia il primo vero mese del 2022. Un periodo di grande cambiamento e fortuna per alcuni segni estremamente fortunati. L’oroscopo, certo, non può darci tutte le risposte, ma in questo caso ci assicura che febbraio potrebbe essere il mese della rinascita per qualcuno.

I primi 2 segni della rinascita

Il primo segno che andiamo a vedere è quello del Sagittario, al quale aspetta un febbraio parecchio indaffarato. Gli impegni in agenda si moltiplicano già a partire dai primi del mese e la cosa non ci dispiace. Inizia un mese di voglia e desiderio sfrenato per fare ed imparare, cosa che ci permetterà di migliorare noi stessi con estrema facilità. Durante questi giorni, le energie dovranno essere spese per organizzare al meglio il nostro tempo, raccogliere le idee e porsi degli obiettivi. Teniamoci sempre vicini carta e penna, in modo da poter prendere appunti e non dimenticarci mai le idee migliori. Usciamo da un periodo di grande difficoltà nella gestione economica, ma ormai dovremmo aver capito dove sbagliavamo. Modifichiamo di conseguenza le nostre abitudini di spesa per recuperare sicurezza e stabilità.

Un altro segno molto fortunato è, poi, quello dei Gemelli: nonostante anche noi stiamo uscendo da un periodo di ristrettezze economiche, il tempo ci ha permesso di “rientrare in carreggiata”. Iniziamo questo mese con le priorità ben definite ed evitiamo di buttarci in progetti rischiosi, senza prima averli studiati. Sfruttiamo questo mese per pensare a qualche corso, studio o mentore al quale fare riferimento. Proprio perché le idee non mancano, sarà bene concentrarsi sullo studio della materia e costruire basi solide su cui sostenerci nel breve futuro. In questo mese, evitiamo del tutto quei compiti inutili e ripetitivi, sviluppando strategie che ci facciano risparmiare tempo e denaro.

Febbraio potrebbe essere il mese della rinascita per questi 3 segni baciati dalla dea bendata

Infine, un altro segno, per cui febbraio segnerà un periodo di importante svolta, è quello del Toro. Per i nati sotto questo segno, il secondo mese dell’anno sarà un vero e proprio periodo di cambiamento. La Luna Nuova ci obbliga ad uscire fuori dalla nostra zona di comfort, rivelando con chiarezza gli obiettivi da raggiungere. Se a gennaio abbiamo messo in discussione certezze e idee, già a partire dai primi del mese vedremo un cambio di rotta. Inizia un periodo di grande ottimismo e sicurezza nelle proprie capacità, che ci permetterà di intraprendere progetti nel migliore dei modi. Una mente aperta e ricettiva sarà la nostra arma migliore, che ci consentirà di eccellere in ogni campo della vita quotidiana. Lasciamo da parte le personalità negative che ci circondano e concentriamoci solo su noi stessi.

Approfondimento

Tantissimi soldi e felicità attendono questi 4 segni che saranno i più fortunati del 2022