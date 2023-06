Faville e ricchi guadagni a luglio per Bilancia e Leone e sfortuna nera per 1 segno zodiacale. Si tratta del tuo?

Stiamo per entrare nel mese di luglio, che rappresenterà un momento molto positivo per Bilancia e Leone in particolare. Al contrario, un segno zodiacale in particolare sarà particolarmente sfortunato. Di quale si tratta?

C’è chi ci crede e chi no, ma è indubbio che tantissime persone seguano l’oroscopo. Quest’ultimo è spesso in grado di aiutare le persone a dare una direzione alla propria vita. Probabilmente, anche tu l’hai consultato almeno una volta.

Visto l’arrivo di un nuovo mese potresti starti chiedendo il modo migliore in cui affrontarlo. Devi sapere che ci saranno faville e ricchi guadagni a luglio per Bilancia e Leone, ma che un altro segno non sarà altrettanto fortunato. Si tratta del tuo? Te lo spiegheremo a breve, ma prima di tutto vediamo che cosa succederà ai due che vivranno un momento roseo.

Faville e ricchi guadagni a luglio per Bilancia e Leone

In modi diversi, entrambi questi segni vivranno un mese molto positivo. Per la Bilancia sarà addirittura il migliore dell’anno. Dunque, se appartieni a questo segno, goditelo al meglio e cerca di trarne quanti più vantaggi possibili.

Avrai moltissima energia, ispirazione e creatività, che potrai utilizzare anche nel lavoro. Ti si presenteranno nuove opportunità per fare carriera e avrai occasione di incrementare i tuoi guadagni. Inoltre, sarai circondato da persone che vogliono il tuo bene e con cui potrai divertirti molto. Se tutto andrà per il meglio, potrai finalmente raggiungere un obiettivo che attendevi da tempo.

Per il Leone, luglio sarà un mese all’insegna dell’amore e della passione. Infatti, il pianeta Venere continua il suo transito lungo questo segno. Se ne fai parte, preparati ad un’estate entusiasmante dal punto di vista sentimentale. Dal giorno 11 luglio, grazie all’influsso di Mercurio avrai anche ottime occasioni dal punto di vista lavorativo. Cerca di sfruttarle al meglio!

Il segno zodiacale più sfortunato del mese

Purtroppo c’è anche l’altro lato della medaglia e cioè l’influsso negativo del pianeta Venere in posizione retrograda. Quest’ultimo sarà molto significativo per un segno zodiacale in particolare.

Stiamo parlando del Sagittario, che purtroppo vivrà un periodo di grandi incomprensioni con la persona amata o a cui è interessato. Se sei di questo segno, preparati ad affrontare molti ostacoli e ad essere paziente. Solo in questo modo riuscirai a non uscire da questo periodo turbolento nel modo migliore e, forse, persino più forte di prima.

