Come sembrare più giovane, ecco 5 semplici consigli per vestirsi bene salvando lo stipendio

Non sai come vestirti per dimostrare anni in meno? Bastano pochi preziosi consigli per trovare il tuo look e sembrare più giovane! Ecco come fare per trovare il tuo stile e sembrare una ragazzina senza rivoluzionare il tuo guardaroba!

Per prima cosa, anche se il nero sfina ed è elegante non rinunciare ai colori anche dopo i 50 anni. I colori ringiovaniscono, danno luce al viso e ti fanno sembrare radiosa. Rinuncia ai colori scuri, ma se proprio non riesci mixali con alcuni tocchi di colore. Il mix & match è un altro trucco furbissimo per dimostrare almeno 10 anni in meno. Non solo abbinando i colori scuri con quelli vivaci, ma fallo anche con i modelli. Un bel pantalone classico sartoriale perde seriosità se abbinato ad una camicia più casual. O, al contrario, un bermuda in lino abbinato ad un blazer strutturato rinfresca subito il look.

Come sembrare più giovane usando qualche trucco di stile facilissimo

Il tessuto denim o quello che chiamiamo jeans è un grande alleato. Abbiamo visto come negli ultimi tempi siano ritornate di moda anche le comodissime gonne lunghe di jeans. Anche la bella Gigi Hadid sembra non poter fare a meno di indossare un capo di jeans in ogni suo outfit. Per sembrare più giovani di almeno 10 anni, però, abbinale alle sneakers più di tendenza!

Se invece la gonna di jeans non fa proprio per te, l’alternativa è sicuramente la gonna plissettata. Grande ritorno per questo capo intramontabile che è uno dei must dell’estate.

Attenzione alle proporzioni tra sopra e sotto

Che significa mantenere le proporzioni equilibrate? Ecco, se i capi over sono molto comodi e mascherano anche qualche rotolino, meglio non esagerare. L’equilibrio è la parola chiave per evitare di sembrare più anziane o anche la propria età. Vuoi sentirti una trentenne dentro e fuori? Allora metti una camicia over con dei pantaloni stretti, o camicia attillata con pantaloni over e via. Per finire, l’ultimo consiglio riguarda gli accessori, scarpe e gioielli vari. Se cerchi scarpe dal tacco comodo, evita quei tacchetti tipici da signora anziana. Piuttosto scegli quelli di tendenza a forma piramidale o a campana. E per i gioielli, evita quelli troppo vistosi, opta per collane sottili e orecchini piccoli, vedrai che differenza.

Quindi, ecco come sembrare più giovane senza dover cambiare tutto il guardaroba e spendere tanti soldi. Se vuoi aggiungere qualche capo buttati sul vintage o sull’usato. Spulciando tra le varie applicazioni o nei negozi vintage si possono trovare delle chicche a prezzi super vantaggiosi.