3 ricette salate e sfiziose con i fichi freschi: ecco gli abbinamenti particolari e non la solita bruschetta con formaggio

Ci sono frutti estivi talmente golosi e gustosi all’assaggio da sembrare dei dessert, come i buonissimi fichi. Invece di mangiarli al naturale o nei dolci, ecco come preparare degli ottimi piatti salati estivi e veloci.

I fichi si raccolgono a partire da giugno e per tutta l’estate, quando sono maturi, per essere gustati a fine pasto o come spuntino. Siamo abituati a chiamarli frutti, ma non tutti sanno che invece si tratta di una sorta di infiorescenza, detta siconio, dove all’interno troviamo gli acheni. Questi ultimi non sono altro che i piccoli filamenti bianchi con la parte finale rossastra, o di altri colori.

Esistono centinaia di varietà, ognuna si è adattata alle varie temperature del territorio italiano, diventando delle eccellenze. Ad esempio, nelle zone di Cosenza e Cilento, troviamo il fico Dottato Dop, diffuso anche in Toscana, gustato fresco, secco o sottoforma di conserva. La sua buccia è chiara, ha pochi semi e il gusto è particolarmente dolce, mentre quello della Valle d’Itria ha un retrogusto acidulo. Ha la forma allungata e la polpa rossa il fico Salame, delle zone dell’Oltrepò Pavese, ideale per l’essiccazione.

3 ricette salate e sfiziose con i fichi freschi

Non c’è dubbio che appena raccolti hanno un sapore incredibile, un modo ideale per assaporarli in tutta la loro dolcezza. Se provenienti da coltivazioni biologiche e sicure, potremmo anche mangiarli con tutta la buccia, altrimenti è necessario sbucciarli. Il fico è perfetto per preparare piatti dolci, come semplici crepes con miele, tiramisù alternativi, torte e gelato, ma possiamo abbinarlo ad ingredienti salati. Si sposa bene soprattutto con i formaggi stagionati salati ed anche il prosciutto crudo. Infatti, non è raro trovare una pietanza che unisce i 3 sapori, come la famosa bruschetta, o crostino, fichi, crudo e formaggio.

In realtà potremmo realizzare tantissimi abbinamenti, dunque, ecco 3 ricette salate e sfiziose con i fichi freschi. La prima è velocissima e semplice, ma molto appetitosa, ideale quando non abbiamo voglia di perdere tempo in cucina. Basterà marinare dei gamberoni freschi con olio, lime, sale e pepe, nel frattempo tagliamo i fichi a spicchi e delle foglie di menta. Quindi tagliamo a julienne una zucchina e mischiamo tutti gli ingredienti in una ciotola, finiamo di condire e gustiamo questa leggera insalata. Un altro piatto light, da mangiare anche freddo è a base di cereali, come orzo, quinoa, miglio e riso. Potremmo acquistare un mix precotto o usare gli avanzi del giorno prima. Quindi, mettiamoli freddi in una ciotola, aggiungiamo dischi di carota, fichi a pezzi, rucola, olio, sale e pepe.

Una crostata appetitosa

Sembra incredibile ma un incredibile abbinamento da provare con i fichi riguarda le sarde, un pesce povero ma saporito e ricco di nutrienti. Usiamo la pasta sfoglia già pronta e farciamo con sarde fresche e fichi maturi, olio, limone, peperoncino e aglio. Lasciamo la torta salata aperta e mettiamola in forno per circa 30 minuti a 180 gradi. Serviamo, infine, con una insalata verde mista e frutta secca, condita con aceto balsamico.