Stanco della solita insalata di riso? Prova la sfiziosa ricetta di Luca Pappagallo: è un’esplosione di sapore

In estate siamo sempre alla ricerca di pietanze fresche e ricche di gusto. Insalate di verdure, di pasta e carpacci vanno per la maggiore, ma il piatto simbolo di questa stagione è senza dubbio l’insalata di riso. Se vuoi sperimentare nuove versioni, questo è l’articolo che fa per te. Oggi vogliamo proporti la ricetta del famoso cuoco Luca Pappagallo, super semplice da realizzare e gustosissima.

Facile e veloce da preparare anche il giorno prima, l’insalata di riso è un vero must quando il gran caldo si fa sentire. Questo piatto si presta a moltissime varianti: da quelle vegetariane a quelle di mare, l’insalata di riso può diventare senza fatica anche un piatto gourmet. Il nostro obiettivo oggi è quello di stupirti con una ricetta semplice ma dal sapore incredibile.

La mente è quella di Luca Pappagallo, uno tra i cuochi più seguiti e amati del web e fondatore di Cookaround e Casa Pappagallo. Lo chef è sempre alla ricerca di idee per ricette gustose e alla portata di tutti e quella della sua insalata di riso è fenomenale. Scopriamo insieme gli ingredienti e tutti i passaggi!

Stanco della solita insalata di riso? Ecco cosa serve per preparare questa coloratissima versione: ingredienti per 4 persone

300 g di riso Ribe;

300 g di tonno sott’olio sgocciolato;

200 g di peperoni friggitelli;

80 g di uva sultanina;

80 g di mandorle;

2 bustine di zafferano;

2 cucchiai di aceto di vino bianco;

un mazzetto di prezzemolo;

80 ml di olio EVO;

sale q.b.

Come preparare l’insalata di riso di Luca Pappagallo: bastano soli 15 minuti

Fai lessare il riso in abbondante acqua salata. Mentre il riso cuoce, dedicati alla preparazione degli altri ingredienti. Scola il tonno sott’olio, metti in ammollo l’uvetta e pulisci i friggitelli. Rimuovi semi e filamenti e tagliali a cubetti. Trasferisci quindi i friggitelli appena tagliati in un recipiente capiente. Con un coltello a lama liscia taglia le mandorle grossolanamente e falle tostare per pochi minuti in una padella. Lava, trita il prezzemolo e mettilo in un barattolo insieme all’olio extravergine d’oliva, lo zafferano in polvere, l’aceto bianco e il sale. Chiudi il barattolo e agitalo con forza in modo da creare un’emulsione che servirà a condire la nostra insalata di riso.

Trascorsi 15 minuti di cottura del riso, scolalo e fallo raffreddare sotto l’acqua corrente fredda in modo da bloccare la cottura del riso. Trasferiscilo nel recipiente insieme ai friggitelli, scola e asciuga l’uvetta e aggiungila agli ingredienti. Unisci poi al riso anche il tonno precedentemente sgocciolato, le mandorle tostate e, per finire, condisci il tutto con l’emulsione a base di prezzemolo e aceto. Amalgama tutti gli ingredienti e lascia riposare per 30 minuti l’insalata di riso prima di servirla, in modo che possa arricchirsi di profumo e sapore.

Come e per quanti giorni conservare questo fantastico piatto

Sei stanco della solita insalata di riso? Se fa caldo e non sai cosa mangiare, siamo certi che la ricetta di Luca Pappagallo ti conquisterà subito. Potrai conservarla in frigorifero per tre giorni dentro un contenitore ermetico.

Se possibile lasciala nel ripiano più freddo del frigorifero, ovvero sulla mensola più bassa, quella sopra il cassetto delle verdure. Il giorno dopo, l’insalata di riso sarà ancora più buona. Ti consigliamo di non congelarla perché perderebbe consistenza e sapore.