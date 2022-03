Negli ultimi anni, un fenomeno che sta letteralmente spopolando è la compravendita di vestiti ed accessori usati. Sul mercato, ormai, ci sono tantissimi siti web ed applicazioni che permettono di creare annunci per vendere indumenti che non si indossano più.

Questo permette non solo di fare spazio nell’armadio, ma anche di ottenere qualche piccolo guadagno extra. Inoltre, questo tipo di progetti sempre più orientati al riutilizzo, piuttosto che allo smaltimento, aiuterebbe di molto l’ambiente.

Una delle App più in voga e più utilizzate al momento è Vinted. Nata nel 2008, questa startup conta circa 30 milioni di utenti iscritti ed ha una valutazione intorno a 1 miliardo di dollari.

Tramite questo servizio si possono vendere non solo vestiti ma anche gioielli, borse, scarpe e persino mobili, libri e giocattoli per bambini.

L’App è accessibile a chiunque ed è gratuita, ma chi inizia a vendere potrebbe subire delle restrizioni in particolari situazioni.

Infatti, bisogna fare attenzione perché Vinted potrebbe bloccare l’account di chi vende questo tipo di indumenti e oggetti

Come riportato sul sito ufficiale di Vinted, i venditori non professionisti, devono attenersi ad alcune regole per operare in tranquillità.

Innanzitutto ci sono degli articoli che non si possono assolutamente vendere. Tra questi rientrano: alimenti e bevande; oppure farmaci, integratori alimentari, vitamine, forniture mediche e altri prodotti per la salute.

Inoltre, nei cataloghi non si possono inserire articoli promozionali ricevuti gratuitamente, come campioncini o tester.

Oltre a questi prodotti, è severamente vietata la vendita di armi, sostanze stupefacenti ed accessori per il fumo. Oppure uniformi ed accessori appartenenti alle forze armate, o di polizia, o di altri servizi di emergenza. Infine, non si possono vendere né accessori nazisti, o fascisti, né articoli che promuovono violenza, discriminazione, odio, criminalità o terrorismo.

Igiene e rischi per la salute

Un’altra categoria di prodotti, che non si possono vendere su Vinted, è la biancheria intima indossata, come mutande, perizomi, slip e così via. Rientrano in questa casistica anche pantaloncini usati per dormire, pannolini riutilizzabili, o biancheria intima protettiva usata per lo sport.

Questa restrizione si applica giustamente per rispettare certi standard igienici. Per lo stesso motivo, non si possono vendere asciugamani, o accessori da letto, usati; né lenti a contatto, assorbenti o piercing.

Violazione della proprietà intellettuale

Sulla piattaforma di Vinted è inoltre severamente vietato inserire annunci riguardanti articoli contraffatti. Si tratta di prodotti che cercano di imitare altri brand (logo, nome del brand, modelli, design e così via) senza il loro consenso. In questo caso, bisognerebbe fare molta attenzione perché Vinted potrebbe bloccare l’account, o sospenderlo, ed il venditore potrebbe subire procedimenti penali e civili.