Fare le vacanze a settembre nelle Maldive d’Italia a soli 232 euro a persona per 7 notti

Per chi non è andato in vacanza a luglio ed agosto, fare le vacanze a settembre potrebbe essere una alternativa economicamente molto conveniente. Si può passare una settimana in alcune mete da sogno in Italia a prezzi davvero abbordabili per tutti.

Fare le vacanze low cost non è impresa impossibile, anzi, le soluzioni sono molte. Settembre è il mese ideale per fare le vacanze in Italia. Il clima è ancora caldo ma non afoso, le spiagge sono meno affollate e i prezzi sono più convenienti. Inoltre, puoi goderti la bellezza dei paesaggi e delle città d’arte senza il caos dell’alta stagione. Se vuoi regalarti una settimana di relax e divertimento, ti proponiamo tre mete da sogno per le tue vacanze a settembre in Italia.

San Vito lo Capo, la perla del mare siciliano

San Vito lo Capo è una località balneare nella provincia di Trapani. Questo tratto di costa è famoso per la sua spiaggia di sabbia bianca e fine, bagnata da un mare cristallino dai colori turchesi. È il posto ideale per chi ama il sole, il mare e la natura. Puoi fare il bagno, prendere il sole, praticare sport acquatici o fare escursioni nel Parco Naturale dello Zingaro, dove potrai ammirare la flora e la fauna tipiche del Mediterraneo.

Se in agosto fare una settimana in questa località può costare un occhio della testa, a settembre i prezzi calano. Per esempio, in Località Macari ad un passo da San Vito Lo Capo è possibile soggiornare in un residence con piscina. Nella settimana tra il 3 e il 10 settembre la spesa è di 315 euro a persona.

Fare le vacanze a settembre ad un prezzo sbalorditivo nelle Maldive d’Italia

Torre Vado è una piccola cittadina del Salento, situata sulla costa ionica tra Santa Maria di Leuca e Gallipoli. È una meta perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna della tranquillità e della semplicità. Torre Vado offre una bellissima spiaggia di sabbia e scogli e una sorgente di acqua dolce che si getta nel mare. Questa località è a un passo dalle cosiddette Maldive del Salento, una spiaggia di sabbia bianchissima e finissima che sembra uscita da una cartolina.

Fare a settembre una vacanza in questi luoghi non costa moltissimo. Qui è possibile affittare un intero appartamento in località Tricase. L’immobile è vista mare ed è di 55 metri quadrati. Affittando la casa dal 3 al 10 settembre per una coppia, la spesa è di 242 euro a testa, al momento della scrittura di questo articolo.

Una crociera nel Mediterraneo, il sogno che si avvera

Se vuoi vivere un’esperienza indimenticabile, non c’è niente di meglio che fare le vacanze a settembre con una crociera nel Mediterraneo. Potrai visitare diverse destinazioni in un solo viaggio, ammirando i paesaggi mozzafiato e le città più belle del mare nostrum. Potrai divertirti con le attività a bordo o scendere a terra per esplorare le meraviglie dei luoghi toccati dalla crociera.

Una crociera a settembre potrebbe essere una valida alternativa al mare a prezzo tutto sommato contenuto. Per esempio, 7 notti con la MSC Crociere con partenza da Bari il 23 settembre, costano 429 euro per una cabina interna. Per una cabina esterna, quindi vista mare, la spesa è di 549 euro.