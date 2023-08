Basta sapere cosa fare ed ecco che una pensione presa per mesi e mesi, o addirittura per anni ed anni, può essere ritoccata ed aumentata per alcuni diritti del pensionato. Perché spesso le pensioni sono inferiori a quelle spettanti davvero ad un pensionato.

Pensioni sbagliate. In alcuni casi per anomalie di conteggio dell’INPS. In altri casi per semplice dimenticanza da parte del pensionato.

Se fai questo prendi un aumento di pensione da 25 a 136 euro al mese e 5 anni di arretrati

Molte pensioni sono di importo davvero molto basso perché non arrivano a 1.000 euro ed in alcuni casi nemmeno a 500 euro. Esistono alcuni strumenti però che servono per rendere meno basse le pensioni a chi, in base ai suoi contributi, non ha diritto a trattamenti di importo più alto. Strumenti però spesso collegati alle situazioni reddituali dei diretti interessati e utilizzabili solo dietro espressa richiesta del pensionato. Parliamo delle maggiorazioni sociali per esempio. Il pensionato che ha diritto per importo della pensione e per redditi, alle maggiorazioni, deve adoperarsi per ottenerle. L’INPS infatti non assegna automaticamente queste maggiorazioni, anche perché altrimenti non parleremo di problema per le pensioni di importo troppo basso.

Le cifre delle maggiorazioni, in alcuni casi anche 136,44 euro in più al mese

Una maggiorazione sociale è il cosiddetto incremento al milione. Chi ha superato i 70 anni di età può ottenere questa maggiorazione sociale. Ma le maggiorazioni sociali sono anche altre e variano di importo in base all’età del pensionato. Per esempio ci sono 25,83 euro al mese in più di maggiorazione sociale per i pensionati di età compresa tra i 60 ed i 64 anni. Oppure un incremento da 82,64 euro per i pensionati con età compresa tra i 65 e i 69 anni. Infine, 124,44 euro al mese per over 70 dentro il perimetro della quattordicesima mensilità (altra maggiorazione per chi prende una pensione fino a 2 volte il trattamento minimo INPS), o 136,44 a chi non la prende. Chi per anni non ha preso queste maggiorazioni, anche se spettanti, può chiedere all’INPS la corresponsione degli arretrati. E si può tornare indietro fino a 5 anni.