Internet è una risorsa preziosissima che oggi può anche aiutarci a risparmiare sul nostro prossimo viaggio. Se ora tutti noi possiamo solo sognare di andare in viaggio, quando potremo partire possiamo farlo risparmiando denaro.

Fare il viaggio dei nostri sogni spendendo la metà è possibile con questi trucchi che pochi conoscono, ma sono semplicissimi da applicare.

Attenzione al periodo del viaggio

Come spiegato a fondo da un altro articolo pubblicato su ProiezionidiBorsa, viaggiare fuori stagione è molto conveniente. In questo periodo, infatti, voli e alberghi spesso costano molto meno. Ma non solo, saremo lontani dalle fastidiose fosse di turisti. È però anche importante informarsi sulle festività del luogo che vogliamo visitare. A volte, infatti, la bassa stagione viene interrotta da una festività importante.

In questo periodo i prezzi possono risalire vertiginosamente. È inoltre importante essere il più flessibili possibile. Online esistono diversi siti che offrono pacchetti convenienti e imperdibili, ma che sono legati a determinate date. È quindi possibile trovare prezzi molto convenienti, ma solo in certi periodi. Dobbiamo quindi essere pronti a partire all’ultimo minuto o a prendere ferie in periodi diversi dal solito.

Altri trucchi per tagliare i costi

Fare il viaggio dei nostri sogni spendendo la metà è possibile con questi trucchi che pochi conoscono ma che non abbandoneremo più. Prima di tutto organizzare un viaggio fai-da-te è sicuramente meno costoso che affidarsi a un viaggio organizzato. Ma che fare per trovare alloggio e le guide migliori a prezzi ridotti? Per l’alloggio tutto dipende dalla nostra flessibilità. Online è infatti possibile trovare perfino sistemazioni gratis presso case di persone locali. In cambio viene chiesta un po’ di compagnia per effettuare uno scambio culturale e magari qualche regalino da casa nostra.

Se siamo in tanti a viaggiare, inoltre, possiamo optare per l’affitto di appartamenti o case. Il loro prezzo, diviso per il numero dei partecipanti, può diventare davvero irrisorio. E per le guide? Ormai quasi tutte le principali città offrono i cosiddetti free walking tour. Questi tour, solitamente a piedi ma non solo, portano i turisti alla scoperta della città. E qual è il prezzo? Dipende da noi. Questi tour si appoggiano alle mance dei turisti, quindi possiamo pagare anche pochissimi euro.