Quella che l’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa vi propone oggi, è una scommessa basata su una analisi storica e su di una teoria. Se la scommessa fosse azzeccata potrebbe far guadagnare moltissimo. Ecco di cosa si tratta.

L’impennata dei prezzi del metallo giallo

L’analisi che vi proponiamo oggi, e la relativa scommessa operativa, è sull’oro (COMEX-GC). Il metallo giallo ha raggiunto un nuovo record storico arrampicandosi fino a 1.974 dollari l’oncia.

In 2 anni i prezzi sono saliti del 64%, che di per sé non è una performance particolarmente straordinaria. Però comincia a diventare una performance interessante se si considera che da metà marzo i prezzi sono saliti del 36%. Dal 20 al 27 luglio, giorno in cui è stato toccato un nuovo massimo storico, il guadagno è stato del 10%.

Questi dati ci aiutano a capire come la progressione dei prezzi negli ultimi mesi sia stata esponenziale. Ovvero, come i prezzi abbiano progressivamente accelerato al rialzo a partire da marzo. Fino all’impennata di luglio.

Fare affari d’oro, scommettendo sul ribasso dell’oro. Ecco come fare

Fatta questa analisi passiamo alla teoria a cui abbiamo accennato sopra. Tutti gli operatori professionali hanno chiaro un concetto. Quando alla fine di un trend positivo i prezzi cominciano ad accelerare al rialzo, quello è il momento di uscire e prendere profitto. Perché si sta preparando l’inversione della tendenza.

Nelle ultime settimane, l’oro non solo ha accelerato in maniera decisa, ma ha raggiunto anche il massimo storico. Due fattori che dovrebbero fare riflettere sulla possibilità di prossime prese di beneficio e di una conseguente inversione dei prezzi. Esattamente come accadde nel settembre del 2011, quando i prezzi passarono da 1.900 a 1.500 dollari in poche settimane, dopo una precedente forte impennata.

La strategia ribassista per guadagnare

In questo scenario è possibile fare affari d’oro, scommettendo sul ribasso dell’oro. Ecco come fare. Ci sono strumenti quotati in Borsa, che permettono di puntare su una discesa dei prezzi di asset finanziari, investendo anche pochi euro. Si potrebbe per esempio puntare su certificati o su covered warrant put con sottostante l’oro. Ovvero strumenti derivati che si apprezzano se il sottostante, in questo caso l’oro, perde di prezzo.

Il vantaggio di questi strumenti è che alcuni hanno una leva molto grande, quindi, puntando delle piccolissime cifre e azzeccando la scommessa, si potrebbero fare ottimi guadagni. In caso la scommessa non fosse azzeccata. La perdita sarebbe irrisoria.

Per regolarsi nel migliore dei modi e non fare azzardi, dal punto di vista grafico una perdita di 1.926 in chiave giornaliera e poi settimanale potrebbe portare a un ritracciamento verso 1.830.

