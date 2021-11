Oroscopo sì, oroscopo no. Questo è un dilemma più che shakespeariano. Leggerlo con la speranza che ci dia notizie positive per la settimana o il mese entrante; oppure non farci caso e continuare a vivere senza la sua lettura?

Se molti optano per la seconda scelta, tantissimi altri sono per la prima, anche se non lo ammetteranno mai. Come se fosse un problema o una cosa di cui non andare orgogliosi. Chissà perché.

In fondo, a giocare con l’oroscopo non si fa nulla di male. Certo, prenderlo come fonte unica della propria vita, magari è un pizzico azzardato. La predizione del futuro ingolosisce molti di noi. Sapere in anticipo ciò che accadrà sarebbe l’ambizione di tanti. Nessuno avrà mai il potere di farlo, ma sognare, senza illudersi, che un oroscopo possa essere premonitore, non è peccato grave. Qual è il segno zodiacale al top in questa quarta settimana di novembre e perché? Andiamo a vedere.

Farà davvero faville questo segno zodiacale favorito dagli astri nella quarta settimana di novembre

Abbiamo parlato la settimana scorsa dell’incontro del destino per questo segno zodiacale nella terza settimana di novembre, in riferimento al Toro. La Luna, però, entrerà nel segno del Cancro e questo comporterà inevitabili benefici per tutti i nati dal 22 giugno al 22 luglio.

Lunedì mattina, all’alba, ci sarà l’ingresso e la settimana inizierà subito nel verso giusto. Il meglio lo si vivrà nella prima parte, fino a giovedì, ma gli standard rimarranno abbastanza alti per i restanti giorni.

Se dovessimo esemplificare in una scala da 1 a 5, la settimana sarà così: giorno top lunedì, addirittura da sei, quindi fuori scala; poi 5 fino a giovedì e 4 per il weekend.

Quindi, se i nati sotto il segno del Cancro avranno delle decisioni importanti da prendere nella settimana entrante, si consiglia caldamente di farlo lunedì. Se non è possibile, entro giovedì. Certo, anche venerdì andrebbe bene, ma gli influssi positivi sarebbero meno forti.

Amore e lavoro

Ci sarà per il Cancro l’incontro del destino come per il Toro nella settimana precedente? Diciamo che è possibile, ma non probabile. In amore, infatti, si assisterà più a un consolidamento che a delle novità. Quindi, sarà una settimana tendenzialmente di tranquillità, senza effetti speciali.

Infine, dal punto di vista lavorativo, come detto in precedenza, sarà bene prendere le decisioni più importanti tra lunedì e giovedì. Se qualcosa andrà storto, non bisognerà perdere, però, la calma. La settimana sarà comunque molto positiva, quindi guardare il bicchiere sempre mezzo pieno.

Farà davvero faville questo segno zodiacale favorito dagli astri nella quarta settimana di novembre, il Cancro, con la Luna dalla sua parte. Per avere sempre una marcia in più.