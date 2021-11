Il fine settimana è arrivato. Tra le cose rilassanti che molti di noi fanno, c’è sicuramente quella di leggere l’oroscopo per la settimana entrante.

Da lunedì si riparte e ci si appiglia a qualsiasi cosa pur di intravvedere spiragli positivi, in un momento storico non particolarmente brillante. Si spera di ricevere una buona notizia e di leggere frasi incoraggianti. Cosa c’è di meglio che consultare un oroscopo per ottenerle?

In fondo, quasi tutti sappiamo che spesso sono solo speranze, che le possibilità che si avverino sono poche. Altrimenti tutti saremmo ricchi, pieni di felicità e senza problemi. Ci piace fantasticare, sognare.

Anche se la realtà è spesso diversa, pensare che ogni tanto gli oroscopi abbiano ragione non è assolutamente peccato. In fondo, sin dall’antichità si interpellavano gli auspici per ricercare il favore degli dei, prima di fare qualcosa di importante. La storia dell’umanità è piena di superstizioni, di previsioni, di colpi di fortuna o sfortuna.

È finalmente arrivato il momento dell’incontro del destino per questo segno zodiacale nella terza settimana di novembre

Nella settimana entrante, sarà un segno zodiacale a essere particolarmente “benedetto” dagli astri. Soprattutto, in amore, potrebbe essere davvero il momento chiave dell’anno. Quello da ricordare nei mesi a venire.

Stiamo parlando di un segno di Terra, forte, tenace, ma riflessivo. I nati in questo periodo, dal 21 aprile al 20 maggio, sono notoriamente pazienti e coerenti, leali e impavidi. Sono gli appartenenti al Toro, il secondo dei dodici segni zodiacali.

Proprio per loro, la terza settimana di novembre potrebbe essere davvero un momento da segnare con la matita blu sul calendario. In questo breve periodo, infatti, saranno il segno preferito dagli astri.

Già da lunedì bisognerebbe iniziare a movimentare la settimana per quanto riguarda la vita sociale. Quindi, è suggeribile uscire per una cena in compagnia, un aperitivo tra amici o colleghi. Bisogna pensare assolutamente positivo, perché il 19 novembre, ovvero venerdì, ci sarà il plenilunio ed è questo il giorno che potrebbe svoltare il mese del Toro.

Via tutte le incertezze, positività come se piovesse, perché il fato potrebbe proprio chiamare in quel giorno, sotto forma di un incontro da ricordare. Il classico incontro del destino.

La Luna piena che entra in Toro potrà portare ai single davvero l’incrocio che da molto tempo attendono. Una giornata magica in cui, in modo casuale e totalmente inaspettato, si potrebbe verificare un incontro davvero importante.

Quindi, è consigliabile passare giornate in compagnia. Oppure, magari semplicemente farsi avanti con una persona che già ci interessava. Perché è finalmente arrivato il momento dell’incontro del destino per questo segno zodiacale nella terza settimana di novembre.

Non bisogna, quindi, farsi trovare impreparati, ma è bene assecondare la Luna per ottenerne poi grandi benefici.