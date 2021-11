Più volte su queste pagine abbiamo spiegato che la tendenza è la vera discriminante e fa la differenza fra titoli sottovalutati e sopravvalutati. Capita spesso, e i motivi potrebbero essere i più disparati, che un titolo sopravvalutato continui a salire e uno sottovalutato continui a scendere.

Quando però si abbina sottovalutazione alla tendenza rialzista, l’operazione di trading di medio lungo termine potrebbe portare a fortissimi guadagni. Stesso risultato, quando si abbina sopravvalutazione a tendenza ribassista di medio lungo termine.

Ci sono però, come capita spesso, delle eccezioni. Oggi infatti, andremo a vedere 3 titoli a Wall Street che continuano a scendere nonostante siano fortemente sottovalutati. Essi sono Caterpillar (NYES:CAT), Delta Airlines e Verizon Communications.

Facciamo prima una premessa sui listini azionari americani.

Ecco i livelli spartiacque

Dow Jones

Tendenza ribassista. Primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera inferiore a 35.880. Sono ora possibili ribassi duraturi e questi verranno negati soltanto da una chiusura settimanale superiore a 36.317.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 16.017. Ribasso duraturo con una chiusura settimanale inferiore a 15.778.

S&P 500

Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.694. Ribasso duraturo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

Cosa notiamo? Che i listini stanno muovendosi in ordine sparso, ma il Nasdaq che solitamente tende ad anticipare gli altri due indici, continua a mostrare tendenza rialzista. Interessante, monitorare cosa accadrà settimana prossima.

Quali sono le attese per la settimana in corso?

Data la situazione grafica come appena configurata, risulta poco affidabile effettuare una previsione.

Quale strategia?

Dow Jones Short, gli altri due Long. Attenzione, in situazioni del genere un’esplosione di momentum ci mette lo zampino portando direzionalità in quella direzione per giorni e/o settimane.

3 titoli a Wall Street che continuano a scendere nonostante siano fortemente sottovalutati

Il fair value indicato è stato calcolato dal nostro Ufficio Studi normalizzando i bilanci degli ultimi 4 anni.

Caterpillar, ultimo prezzo a 200,44. Fair value a 300 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 210,69, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 185,94 e poi 4.250. Primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera inferiore a 156.

Delta Airlines, ultimo prezzo a 39,69. Fair value a 100 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 42,94, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 35,10 e poi 30. Primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 41,25.

Verizon Communications, ultimo prezzo a 50,86. Fair value a 130 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 53,93, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 45 e poi 38. Primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 52,06.