Ovviamente non si va in piscina solo d’estate, ma si può andare anche d’inverno. Oggi infatti vi parleremo di come evitare che i capelli si danneggino con il cloro della piscina. Se siete delle nuotatrici o nuotatori provetti, sapete perfettamente che questa sostanza è il nemico numero uno dei capelli. Il nuoto è uno sport completo, infatti, quasi sempre i genitori invitano i propri figli a praticare questo sport. E se poi ci si appassiona, può diventare veramente una professione. Viene chiamato sport completo perché aiuta a sviluppare tutta la muscolatura del corpo umano. Concentrandosi di più sulla zona delle spalle e delle braccia, ma lavorando allo stesso tempo anche su glutei e gambe.

Fai così se vuoi evitare che i capelli si danneggino con il cloro della piscina

Ma come abbiamo accennato a inizio articolo il cloro può rovinare i vostri capelli. Esiste però una procedura da fare prima e dopo di entrare in acqua che ne eviterà il danneggiamento. La prima cosa da fare prima di entrare in acqua è quella di sciacquarsi i capelli per almeno 2 o 3 minuti sotto l’acqua. Subito dopo applicate dell’olio. Può essere olio di cocco oppure di mandorle dolci, o ancora uno che usate spesso per nutrire i vostri capelli.

Ora potete mettervi la cuffia e fare le vostre ore di nuoto. Sperimentare nuovi stili e raggiungere il vostro obiettivo della giornata. Appena avete finito il vostro allenamento fisico è importante che vi facciate una doccia. Sia per togliere il cloro dalla vostra pelle sia per toglierlo dai capelli. Quindi lavate i capelli con shampoo e balsamo. Assicuratevi di averli lavati bene e di aver tolto l’olio che avevate messo prima di entrare in acqua. In un secondo momento, tamponate bene i capelli e applicate un prodotto che rinforzi le punte dei capelli e li protegga dal calore.

Mi raccomando ripetete questa operazione ogni volta che andate in piscina. E i vostri capelli saranno visibilmente più sani e meno rovinati.

