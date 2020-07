Uno dei grandi piaceri dell’estate è la piscina. Stare ore sotto il sole per poi tuffarsi in quel tappeto azzurro piace davvero a tutti noi. Non c’è nulla di meglio che un bel bagno fresco per combattere l’afa di luglio e agosto. E in molti preferiscono la piscina al mare. Evitare la sabbia è una benedizione spesso e volentieri. Ma arriva poi la preoccupazione. E se il cloro fa davvero male alla pelle? Questa convinzione è molto diffusa. Ci si preoccupa che questa sostanza possa avere effetti negativi sul nostro corpo. Cerchiamo quindi di vedere più nel dettaglio quanto questa convinzione sia fondata. Il cloro fa davvero male alla pelle? Ecco la verità secondo gli esperti di ProiezionidiBorsa.

Perché si mette il cloro nelle piscine?

Spesso si evita la piscina per paura degli effetti che il cloro potrebbe avere sulla pelle. Rinunciare a un bagno rinfrescante per questo, sarebbe davvero un peccato. Bisogna solo sapere come comportarsi per evitare ripercussioni. Il cloro viene messo nelle piscine per scopi ben specifici. Trattandosi di ambienti ad alta frequenza pubblica, infatti, le piscine hanno bisogno di essere disinfettate. E non c’è nulla di meglio del cloro per fare questo. Ma, la quantità di cloro nelle piscine è davvero bassa. La conseguenza sulla nostra pelle? Semplicemente, vedremo la nostra cute diventare più secca. Ma ci sono degli ottimi rimedi per non avere ripercussioni. Vediamoli insieme.

Come combattere la secchezza cutanea dovuta al cloro

Ricordiamo che il cloro nelle piscine aiuta a evitare infezioni, funghi e batteri. Quindi la sua presenza è utile e necessaria. Ma dato che tutti teniamo alla nostra pelle, la preoccupazione che si secchi è più che lecita. Ci sono dei modi molto semplici per combattere l’effetto del cloro. Primo fra tutti, fate una doccia appena uscite dalla piscina. In questo modo eliminerete il primo strato di cloro sulla vostra pelle, evitando che si secchi. Inoltre, ogni volta che andate in piscina, portate con voi una crema nutriente e idratante. Questo combatterà l’effetto del cloro ed eliminerà ogni problema alla radice!

Dunque, ora sappiamo se il cloro fa davvero male alla pelle. Ecco la verità secondo gli esperti. Molto meno tragica di quello che pensavate, vero?