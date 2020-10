Quando parliamo di girovita, o circonferenza vita, non ci riferiamo solo alle misure che andiamo a prendere in ambito sartoriale. Ci riferiamo soprattutto a quel criterio fisiologico così importante che può determinare in maniera concreta la nostra salute. Fai attenzione al tuo girovita e alle sue misure per non prenderti delle malattie e rischiare addirittura un infarto. Infatti, questa è la zona del corpo in cui gli accumuli di adipe comportano dei rischi cardiovascolari molto elevati. Per contrastare l’obesità e il proliferare di queste malattie è scesa in campo direttamente l’OMS.

Misure corrette

Per togliervi la curiosità e fugare immediatamente ogni dubbio, i nostri Esperti di salute e benessere, vi ricordano le misure corrette del girovita:

a) uomo 102 centimetri;

b) donna 88.

Parliamo di limiti da non superare. Per fare la prova, basterà semplicemente prendere un metro sartoriale o elastico e misurare il nostro girovita!

Quali organi rischiano se il girovita è in aumento

Fai attenzione al tuo girovita e alle sue misure per non prenderti delle malattie che possono colpire organi molto importanti. Infatti, l’accumulo di adipe in questa zona chiama in causa organi molto importanti come stomaco, fegato e milza. La cosa più semplice da fare per evitare che il nostro girovita aumenti è mantenere un tenore di vita equilibrato. Esercizio fisico e dieta bilanciata, limitando grassi e zuccheri, sono le prime cose da fare per controllare il nostro peso. Non dimentichiamo neppure l’importanza di mantenere idratato il nostro corpo, in modo da eliminare le tossine e prevenire la ritenzione.

Troppo grasso è sempre dannoso

I medici ricordano sempre che un pò di grasso è accettabile, ma molto, sconfina nell’obesità. Quest’ultima può concentrarsi su fianchi, glutei e cosce e la definiamo localizzata. Quando invece, trova la sua zona di crescita proprio nel nostro giro vita, prende il nome di obesità centrale. In ogni caso entrambe vanno combattute e sconfitte per permetterci non solo di vivere meglio, ma anche di vivere più a lungo.

