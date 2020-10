Con molta speranza si guarda all’ultima seduta della settimana. Statisticamente il venerdì non è particolarmente favorevole per le Borse. Infatti è il giorno in cui si vendono le posizioni e si monetizzano i guadagni delle ultime sedute. Anche per evitare brutte sorprese nel fine settimana.

Ma non per tutti i venerdì è così e oggi potrebbe essere l’eccezione, anche perché Milano viene da 5 sedute consecutive al rialzo. Ieri la Borsa è stata spinta dai bancari e dai titoli dell’energia. Oggi, per una nuova seduta al rialzo, si punta sulla crescita di queste azioni. Ma in Piazza Affari i vincitori di ieri saranno anche i vincitori di oggi?

Sulle Borse si torna a respirare un clima di speranza

In Piazza Affari si respira da qualche seduta un clima diverso. C’è ancora molta prudenza, ma da cinque sedute l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è in rialzo. Una serie di sedute con i minimi di giornata maggiori dei minimi della giornata precedente, indicano un buono stato di salute momentaneo.

Ma quanto questo stato di salute può mantenersi? Dipende da due fattori, l’andamento di Wall Street e l’andamento dei titoli bancari italiani, in particolare quelli più rilevanti.

Ieri l’indice Ftse Mib ha chiuso a 19.582 punti. Un livello importante perché è sopra la soglia psicologica del 19.500 punti. Adesso l’indice nell’ultima seduta della settimana può avvicinarsi ai 18.800 punti, per poi provare a superare i 20mila punti nella prossima ottava.

In Piazza Affari i vincitori di ieri saranno anche i vincitori di oggi?

Tra i titoli che ieri hanno messo a segno una buna performance ci sono i titoli bancari e quelli dell’energia. Ieri gli analisti di ProiezionidiBorsa hanno pubblicato uno studio su Eni e Enel (leggilo qui). E ieri Eni è stato tra i migliori titoli. Nell’analisi si indicava come Eni, essendo sui massimi degli ultimi 20 anni, non poteva che rimbalzare. Si trattava solo di capire quando l’inversione sarebbe avvenuta. Forse il momento è arrivato.

Anche per Unicredit, e per gli altri bancari, potrebbe essere arrivato il momento del riscatto. Se titoli azionari dell’energia e delle banche proseguissero nella corsa, ecco che Piazza Affari potrebbe continuare nella salita.

Molto dipende anche dall’andamento di Wall Street, che in questi giorni dimostra di avere molta influenza sulla nostra Borsa. Ma se in Piazza Affari i vincitori di ieri saranno anche i vincitori di oggi, il listino italiano potrò continuare a guadagnare.