È inutile nascondere che Internet ci porti in un solo istante ovunque nel Mondo. Basta digitare il tema di interesse e in un attimo troveremo tantissime risposte. Sicuramente una delle domande più gettonate a livello mondiale riguarda i tumori e cosa li possa innescare. I nostri Lettori avranno avuto modo di leggere parecchi e interessanti articoli in merito, con moltissime fonti attendibili. A livello scientifico l’oncologia italiana è una delle migliori del mondo, cosa che ci viene ampiamente riconosciuta. Riassumere però in poche parole tutte le cause che possono scatenare un tumore non è semplice. Secondo però un competente studio americano, ecco che la medicina svela finalmente le 2 cause principali che favoriscono la nascita di un tumore. Vediamole assieme in questo articolo della nostra Redazione.

Attenzione a non fare mai movimento

La sedentarietà e la relativa obesità sono sempre più riconosciute come una causa multipla dell’insorgere delle malattie, non solo i tumori. Come rilevato in tutti gli studi non muoversi o farlo comunque troppo poco favoriscono la depressione fisica e mentale del nostro fisico. Aprendo le porte all’abbassamento delle difese immunitarie e all’innalzamento della debolezza. Non stiamo qui a ripetere per l’ennesima volta quanto sia benefico fare sport e quanto sia devastante restare in poltrona senza muoversi. Intendiamo ovviamente per scelta e non per cause fisiche.

La medicina svela finalmente le 2 cause principali che favoriscono la nascita di un tumore

Sullo stesso livello di pericolosità per la nostra salute ecco l’assunzione smoderata di cibi raffinati dall’alto contenuto calorico. Già sono nocivi se inseriti in una vita attiva, pensiamo in una sedentaria. Concordano tutte le associazioni di ricerca che questa accoppiata sia letale per il nostro organismo.

Ecco i cibi raffinati più pericolosi per la salute

Sorge ovviamente spontanea la domanda: quali sono i cibi raffinati più pericolosi? Eccoli secondo gli esperti:

zucchero;

farina 00;

sale;

olio di palma;

grassi idrogenati.

Attenzione quindi alle classiche e gustose merendine, ai piatti pronti, alla margarina, ai surgelati e ai prodotti industriali precotti.

Approfondimento

