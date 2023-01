I 10 alimenti presenti tra gli scaffali del supermercato che non dovrebbero mai mancare nel tuo carrello per una spesa sana

Quando vai al supermercato compri 1000 sciocchezze e spendi cifre esorbitanti? Ecco quali alimenti scegliere per acquistare solo il meglio per la nostra salute

Almeno una volta alla settimana, tutti noi dobbiamo affrontare l’appuntamento fisso col supermercato. C’è chi ama perdersi tra scaffali e corsie e perderebbe ore intere a confrontare alimenti e prodotti di ogni genere. Al contrario, però, tanti altri detestano fare la spesa e optano per comprare tutto online tramite la spesa intelligente.

Le persone, al supermercato, si dividono ancora tra 2 altre categorie. La maggior parte di noi compra sempre gli stessi prodotti, fossilizzandosi sulle solite scelte, a volte per risparmiare tempo o soldi, altre per semplice pigrizia.

Ci sono, poi, gli sperimentatori, ovvero coloro che comprano sempre le novità, dall’ultima innovazione in campo BIO fino al nuovo yogurt con praline tostate.

Questo articolo servirà come una vera e propria guida per tutti coloro che vorranno mangiare in modo sano ed equilibrato. Ecco, infatti, quali sono gli alimenti che non dovremmo mai dimenticarci di acquistare per preparare colazioni, pranzi e cene buone e salutari.

I 10 alimenti presenti tra gli scaffali del supermercato che ci aiuteranno a mangiare bene e restare in forma

Il segreto per fare una buona spesa risparmiando è partire con un piano alimentare già formato. Chi sa cosa mangiare e quando farlo, parte sicuramente avvantaggiato, poiché non si perderà in inutili acquisti di snack o stuzzichini.

Uno degli alimenti che non deve mai mancare nel nostro carrello sono i legumi. Onnivori o vegetariani, tutti mangiano i legumi, una vera e propria fonte di proteine e sali minerali.

Fagioli, ceci, lenticchie, fave e tutti gli altri legumi, infatti, saranno l’ingrediente di ottimi pasti, anche se è importante sapere come cucinarli.

Passiamo, poi, a un altro alimento che dà una grande dose di energia, ovvero l’uovo. Nonostante costino pochissimo, le uova sono un vero e proprio jolly nella nostra cucina, con cui potremo preparare piatti di ogni tipo.

Dai primi piatti, come la carbonara, fino ai secondi, ad esempio le frittate, fino ai dolci più elaborati, le uova sono un ingrediente da avere sempre in cucina. Oltretutto, l’albume d’uovo avrebbe proprietà molto interessanti sull’organismo, ecco perché anche gli sportivi lo usano nelle loro ricette.

Gli spazzini dell’intestino

Arriviamo a un altro reparto in cui dovremmo fare razzia di prodotti: stiamo, ovviamente, parlando di quello ortofrutticolo. È importantissimo, infatti, mettere sempre nel proprio carrello frutta e verdura di stagione, ottime per le caratteristiche vantaggiose per il nostro organismo.

In questo momento, infatti, non dovrebbero mai mancare, nella nostra dispensa, alimenti come mandarini, arance, ma anche barbabietole, broccoli, cavoli e tanto altro ancora.

Questi prodotti avranno una vera e propria funzione di pulizia all’interno del nostro corpo, rafforzeranno il nostro sistema immunitario e ci aiuteranno a sentirci bene.

Carne sì, ma attenzione alla tipologia

Tra i 10 alimenti presenti tra gli scaffali, un’ottima scelta sarebbe quella di acquistare carne bianca e pesce azzurro. Prodotti come la carne di tacchino e pollo, sono considerati più magri e dietetici rispetto alla carne rossa. Inoltre, il pesce azzurro è un alleato del cuore, poiché ricco di Omega 3, importanti per supportare la salute del cuore.

Non dimentichiamo, infine, anche la pasta e i cereali, preferibilmente integrali, che ci faranno da supporto durante le nostre giornate.

Ecco, dunque, i 10 alimenti presenti tra gli scaffali del supermercato che dobbiamo assolutamente comprare.