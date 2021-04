Proprio recentemente gli scienziati di tutto il mondo hanno lanciato un allarme che il disastro Covid 19 ci stava facendo dimenticare. “Se le api cessano di esistere è finita anche la vita sulla terra!”. A ribadire l’importanza per l’ecosistema di questo laborioso insetto, che rischiamo di far scomparire. Aiutiamo le farfalle e le api a sopravvivere con i fiori del nostro giardino, salvaguardando la natura. Possiamo farlo, seguendo qualche consiglio utile dei nostri Esperti.

Qualche numero per capire

Aiutiamo le farfalle e le api a sopravvivere con i fiori del nostro giardino, snocciolando però prima qualche numero degno di nota:

negli ultimi anni, con la scomparsa delle api, le coltivazioni della terra hanno perso oltre il 35% di prodotti naturali;

1 alimento su 3 dipende dall’impollinazione naturale delle api;

Su 100 colture alimentari fondamentali del pianeta, il 90% è legato alla laboriosità e all’opera delle nostre amiche api;

In Europa quasi 5.000 colture alimentari e floreali crescono grazie alle api.

Le api e le farfalle amano i fiori colorati

In questi giorni stiamo consigliando ai nostri Lettori un’infinità di piante e di fiori colorati e profumati. Ebbene, proprio questa ricchezza di natura, anche e solo sul balcone, attira e mantiene in vita queste due specie, altrimenti soffocate dai pesticidi. Ricordiamo anche che le api poi sono un vero e proprio deterrente naturale contro l’arrivo di molti parassiti nocivi.

W le piante aromatiche

Le api soprattutto amano le piante aromatiche. Quindi, se decidiamo di coltivare:

sappiamo che faremo la gioia di queste piccole e splendide creature della terra.

Una pianta dai mille scopi utili

C’è una pianta che non dovrebbe mai mancare sul nostro balcone e nel nostro giardino: la lavanda. Per almeno 3 buoni motivi: ci dona dei fiori bellissimi e profumatissimi, attira le api, allontana le zanzare. Autunno è il periodo migliore per seminarla, ma adesso, quello per comprare le piantine e vederle crescere in poco tempo.

