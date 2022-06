Circolare in auto richiede prudenza e attenzione. Bisogna evitare di danneggiare se stessi e terze persone. Ci sono occasioni in cui si viaggia a cuor leggero, senza seguire tutte le prescrizioni del Codice della Strada. Ma le distrazioni possono costare molto care, sia in termini di denaro che di salute.

In alcuni casi si ignorano degli articoli specifici del Codice e per questo se ne pagano le conseguenze.

Eviterà una multa di 323 euro e la reclusione fino a 7 anni chi presterà attenzione a cosa accade nella sua auto

Dal 1988 è stato introdotto l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Dal 2002 tutte le auto di nuova immatricolazione devono essere dotate di airbag. La tendenza volta a migliorare la sicurezza sulle strade è in continua ascesa e le prescrizioni da parte della Comunità Europea sono sempre di più.

Recente anche il Regolamento Europeo che prevede l’obbligo di installazione della scatola nera sulle auto dal 6 luglio prossimo.

La responsabilità di comportamenti scorretti ricade di solito sul conducente dell’auto.

Indossare le cinture di sicurezza può evitare morte e lesioni gravi in caso di incidente. Il conducente deve assicurarsi che tutti i trasportati la indossino correttamente. In caso di sinistro che comporti lesioni o morte del passeggero, il conducente risponderà dei reati di lesioni stradali o omicidio stradale. In caso di morte del trasportato si potrà essere puniti con la reclusione fino a 7 anni secondo l’art. 589 bis del codice penale.

Nel caso non avvenga nessun incidente ma si venga fermati dalle forze dell’ordine per un controllo si sarà assoggettati ad una multa.

Cosa succede se il passeggero è maggiorenne

Se il trasportato è minorenne sarà il conducente ad essere responsabile dell’adozione di tutte le misure di sicurezza sia prima della partenza che durante il tragitto. Quindi eviterà una multa di 323 euro e tanti altri problemi chi farà indossare le cinture di sicurezza a tutti i trasportati.

Qualora il passeggero sia maggiorenne la responsabilità di eventuali danni potrà essere addossata al conducente solo se il trasportato viaggiava sul sedile anteriore. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21991/2019 ha individuato un concorso di colpa in caso di sinistro. Ha di fatto ridotto o addirittura negato un eventuale risarcimento del danno al passeggero maggiorenne. Nessuna norma imporrebbe il controllo del passeggero maggiorenne seduto sul sedile posteriore.

La multa può essere fatta anche al passeggero maggiorenne e può andare da 80 a 323 euro. In caso di minorenni verrebbe sanzionato solo il conducente.

Da considerare inoltre che in caso di incidente stradale l’assicurazione può avvalersi del diritto di rivalsa. Il titolare della polizza potrebbe vedersi costretto a restituire l’indennizzo erogato dalla compagnia in caso di cinture non allacciate al momento del sinistro.

