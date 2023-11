La magia del Natale in un borgo d’Abruzzo: itinerario tra mercatini, castelli e presepi in un paesaggio mozzafiato

L’Abruzzo montano, con le cime maestose e la natura selvaggia, ha molto da offrire durante il periodo natalizio. Nei piccoli borghi senza tempo, custodi delle antiche tradizioni, si respira un’atmosfera magica, capace di coinvolgere adulti e bambini. Ecco i luoghi imperdibili in questo periodo.

Una piccola vacanza a dicembre nel cuore della Regione dei parchi permette di scoprire itinerari meno scontati e al di fuori dei circuiti del turismo di massa. E anche più economici, ma non per questo meno affascinanti. L’Abruzzo in inverno dà il meglio di sé con la sua natura spettacolare che fa da sfondo a eventi e manifestazioni. A cominciare dai mercatini di Natale nel piccolo borgo di Tussio.

La magia del Natale a Tussio

Sono poco meno di cento gli abitanti di Tussio, una minuscola frazione di Prata d’Ansidonia, in provincia dell’Aquila, a 800 metri sul livello del mare. Qui nel primo weekend di dicembre (il 2 e il 3) si festeggia Il Natale nel borgo di Tussio. Il piccolo centro medioevale si anima di bancarelle di prodotti tipici tra i vicoli illuminati a festa. Le cantine e le case si aprono per ospitare presepi artigianali e creazioni artistiche. Lungo le strade non mancano spettacoli d’animazione, musica, vin brûlé e food truck. Anche Babbo Natale farà tappa nel piccolo borgo per la gioia dei bambini.

La Cappella Sistina D’Abruzzo

Prima di immergersi nella magia del Natale e nell’atmosfera dei mercatini, si può approfittare della giornata per esplorare il territorio circostante. Attraverso comodi percorsi si può raggiungere Bominaco ad appena sette chilometri di distanza. In questa minuscola frazione del comune di Caporciano che conta appena 61 abitanti, si nasconde un vero gioiello, la Cappella Sistina D’Abruzzo. È così che viene comunemente chiamato l’Oratorio di San Pellegrino, una piccola cappella che custodisce affreschi del calibro della Cappella degli Scrovegni. Varcata la soglia di una struttura che si presenta all’esterno di estrema semplicità, si rimane a bocca aperta di fronte alla bellezza dell’interno. Le pareti della stretta cappella con volta a botte sono completamente ricoperte di affreschi del 1200. Un piccolo capolavoro dichiarato dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità. A fianco, la bella chiesa di Santa Maria Assunta.

Santo Stefano di Sessanio

Ad appena 20 chilometri da Tussio si può fare tappa in uno dei borghi più suggestivi d’Abruzzo ed eletto tra i più belli d’Italia, Santo Stefano di Sessanio. Un luogo che conserva un fascino antico tra i vicoli stretti, affiancati da alte torri e porte ogivali. L’impianto urbano perfettamente conservato si sviluppa in cerchi concentrici a partire dalla Torre Medicea. Le piccole botteghe espongono le tipicità del posto: dolci, liquori forti e pungente, legumi dal sapore intenso. A pochi chilometri da Santo Stefano di Sessanio c’è il castello di Rocca Calascio.