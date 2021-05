I taglieri di plastica sono sicuramente molto diffusi rispetto a quelli in legno. Sono più facili da pulire, non assorbono i liquidi degli ingredienti. E la manutenzione è davvero minima. Un affare anche dal punto di vista economico. Ma questo non significa che non possano macchiarsi. E le macchie ostinate e persistenti non solo rovinano il tagliare. Ma si rischia di contaminare con altri odori e sapori i nostri ingredienti. Vediamo come evitarlo in poche mosse.

È incredibile come questo semplice trucchetto può smacchiare qualsiasi tagliere di plastica in pochi minuti

Ci sono alcuni ingredienti che tendono a macchiare il tagliere. Soprattutto perché, con l’uso ripetuto, capita che si formino dei taglietti. Delle incisioni nel materiale che trattengono sporco e batteri. E in alcuni casi non basta mettere il tagliere in lavastoviglie per eliminarli. Anzi, magari il tagliere assorbirà anche l’odore del detersivo. Quindi è bene usare un metodo che sia efficace ma anche naturale.

Solo 3 ingredienti naturali per questo rimedio super efficace

Abbiamo usato il tagliere per poggiare il mestolo impregnato di sugo. Ora ci ritroviamo con una macchia gigante di pomodoro e olio che non vuole andare via. Cosa fare? Prendiamo del bicarbonato di sodio e lo spargiamo su tutta la superficie della macchia. Dopodiché versiamo del sale, o fino o grosso. Prendiamo un lime e lo tagliamo a metà. Spremiamo il succo di metà lime sulla macchia. Ma invece di buttare via la metà del lime lo usiamo come spugnetta. Già, lo usiamo per strofinare energicamente sulla macchia. Con movimenti circolari per essere certi di arrivare in ogni piccolo solco. Si formerà una schiuma colorata e dopo pochi minuti possiamo risciacquare il tagliere. E via, niente più macchia fastidiosa!

Questo metodo è efficace specialmente per rimuovere tracce di cipolla e aglio.

Quindi, è incredibile come questo semplice trucchetto può smacchiare qualsiasi tagliere di plastica in pochi minuti. Il nostro tagliere sarà come nuovo. In più avremo eliminato anche i cattivi odori. In alternativa si può utilizzare dell’alcol etilico, come per esempio quello per liquori, con una miscela del 50%. Ma ricordiamoci sempre di stare attenti a cosa ci tagliamo. Uno studio dice che è pericoloso tagliare sullo stesso tagliere il pollo crudo e altri ingredienti.